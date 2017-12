Flávio Dino entrega primeira Casa de Apoio a pacientes com câncer do Maranhão

O governador Flávio Dino inaugurou na manhã desta quarta-feira (13) a Casa de Apoio do Hospital de Câncer do Maranhão. Localizada na Madre Deus, em São Luís, a Casa de Apoio vai abrigar pacientes do interior do estado e seus acompanhantes.

“Nós temos uma política consistente no tratamento do câncer, uma política séria e uma série de investimentos muito importantes. Agora, estamos implantando essa casa de apoio para dar melhores condições de tratamento para os pacientes e também para suas famílias. É um instrumento de humanização e, portanto, maior eficiência para o tratamento”, afirmou o governador.

O novo equipamento tem capacidade para oferecer acolhimento de 28 pacientes internados na unidade de referência estadual, servindo como como um espaço de assistência humanizada.

“É uma casa de apoio que dá um novo sentido a um prédio que estava abandonado há muitos anos e que passa a abrigar os pacientes e seus acompanhantes que enfrentavam um duplo sofrimento”, disse o secretário da Saúde, Carlos Lula.

“Não só o sofrimento que é enfrentar a doença, mas o sofrimento também da imensa e brutal desigualdade social do estado. A pessoa vinha do interior, caminhava quilômetros atrás de um tratamento e chegando aqui não tinha onde ficar. Então o Estado passa a estender a mão e cuidar dessas pessoas aqui na Casa de Apoio”, acrescentou o secretário.

Estrutura

Com investimento de R$ 1,1 milhão, o imóvel conta com área total de 1.630m² e 938m² de área construída, 28 leitos, refeitório, área de vivência, cozinha, banheiros, sala de TV, sala de leitura, sala de estar e área administrativa, com área de repouso para técnicos. O pavimento superior possui três grandes salões, que possibilitam a ampliação dos leitos e serviços.

“Esse é mais um investimento feito pelo Governo Flávio Dino que demonstra a sensibilidade em investir naquilo que é mais importante e prioritário para melhorar a vida das pessoas”, destacou o secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto.

Os acompanhantes e pacientes acolhidos na Casa de Apoio terão todas as principais refeições fornecidas gratuitamente. Anteriormente, no local, funcionava a Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão (Funac), que mudou de prédio.

Tratamento do Câncer

O Hospital de Câncer do Maranhão é referência no atendimento especializado a pacientes oncológicos na rede estadual de saúde e, há dois meses, passou a ser exclusivamente para o tratamento da doença, quando o Governo do Estado inaugurou o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO).

“Nós já implantamos a radioterapia na cidade de Imperatriz, uma unidade de tratamento ao câncer de crianças também em Imperatriz e, há dois meses, em São Luís, passamos a ter pela primeira vez em nossa história um hospital público exclusivo para o tratamento de câncer, porque tiramos os pacientes de ortopedia e colocamos em outro hospital, de modo que nós temos definitivamente um hospital exclusivo para esse tratamento”, afirmou Flávio Dino.

Apoio

Presentes na inauguração, os pacientes acolhidos pela Fundação Antônio Bruno, que precisam se deslocar para realizar tratamento de câncer na capital, ressaltaram a importância da inauguração.

“Essa casa é muito importante para quem faz tratamento porque passamos a nos sentir acolhidos pelo Governo do Estado. Com certeza essa casa vai ajudar muitas pessoas que estão precisando desse apoio e desse abrigo aqui na cidade”, contou Nádia Reis Costa, que saiu de Nova Olinda para realizar tratamento no Hospital do Câncer.

Para o presidente da Fundação, Antônio Lima Sousa, a Casa de Apoio do Governo do Estado vem para somar o trabalho já realizado pela Antônio Bruno com o apoio da gestão estadual. “É uma casa que vai contribuir muito porque a demanda é muito grande. Ela vai ajudar a manter acolhidos os pacientes que vêm para São Luís e não têm onde ficar”, destacou.

Radioterapia

Durante a inauguração, o governador Flávio Dino anunciou para fevereiro do próximo ano a chegada de uma nova máquina para auxiliar no tratamento oncológico do Maranhão.

“Em fevereiro nós teremos um novo equipamento de radioterapia no Hospital Aldenora Bello. Adquirido com dinheiro do Governo do Estado, o equipamento significa a duplicação da capacidade de tratamento do Aldenora Bello, mostrando que nós temos uma preocupação permanente para qualificar o atendimento desses pacientes que precisam desse tipo de atenção”, finalizou o governador.