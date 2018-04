Flávio Dino entrega patrulha agrícola a comunidade rural de São Bernardo

“Há muito tempo planejamos, lutamos e finalmente chegou o momento em que conseguimos essa patrulha agrícola, para ajudar na nossa produção de mandioca.” As palavras são de Gilmar Rocha da Silva, de 32 anos, presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Povoado Cajueiro, do município de São Bernardo. A família dele é uma das 80 beneficiadas com a entrega do maquinário, que facilita o preparo do solo, plantio e torna a colheita mais ágil.

A ação faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar no Estado, com entrega de equipamentos, maquinários, insumos e cursos de formação. Como resultado, a gestão estadual planeja gerar renda nos municípios, além de incentivar a autonomia dos pequenos produtores.

“Nós estamos hoje entregando mais um equipamento nesse programa de apoio aos municípios, sindicatos e cooperativas. A associação reivindicou quando estive na cidade, e, hoje, estamos atendendo, em uma ação da SAF, Agerp e Iterma, para que a comunidade tenha condições de ampliar a produção e a produtividade, que é essencial para fortalecer a economia do nosso Estado, e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades e benefícios sociais para aqueles moradores”, afirmou o governador Flávio Dino.

Para o secretário Júlio César Mendonça, responsável pela pasta de Agricultura Familiar, a gestão do governador Flávio Dino busca uma sociedade menos desigual. “A SAF e a Sagrima estão chegando a quase 160 patrulhas entregues, fazendo com que uma nova configuração da agricultura familiar seja desenhada. Nós tínhamos um agronegócio altamente desenvolvido, mas uma agricultura familiar esquecida, apenas de subsistência. O governador Flávio Dino encara a agricultura familiar com muita seriedade, para termos um Estado que cresça de forma menos desigual”, defende.

Liderança política em São Bernardo, Coriolano Coelho conta que a atual gestão estadual foi a primeira a atender os pedidos da comunidade. “O governador Flávio Dino foi o único governador que conseguiu uma máquina dessa para a nossa região. A gente sempre reivindicava, tentava com outros governos, mas nunca conseguimos. Temos muito o que agradecer”, comemorou.