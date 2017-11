Flávio Dino entrega obras de urbanização e anuncia construção do Hospital de Paço do Lumiar

Ruas asfaltadas, canteiro revitalizado, uma nova praça e feira adequada à comercialização de pescado e hortifrutis da agricultura familiar. Assim ficou a Avenida 10, no Maiobão, após a primeira etapa das obras de revitalização e urbanização realizadas pelo Governo do Maranhão.

Com investimento de R$ 1,190 milhões, as obras em Paço do Lumiar foram inauguradas pelo governador Flávio Dino nessa sexta-feira (10), que também anunciou a segunda etapa da obra e a construção de hospital no município.

“Com esse projeto, devemos dar dignidade aos trabalhadores e consumidores. Anunciamos a contratação de empresa para a construção da segunda etapa, onde haverá equipamentos de lazer, academia de ginástica, quadra esportiva, entre outros, melhorando a condição de vida do município”.

“Uma obra esperada há muito tempo, vamos lançar a licitação e devemos começar ainda este ano; o que podemos afirmar é que o dinheiro para as obras do hospital nós já garantimos”, completou o governador.

Revitalização e urbanização

Os serviços, realizados por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), contemplaram desde o cruzamento da Avenida Cinco até a Estrada de Ribamar, na MA-201. Com isso, a avenida ficou livre da poeira e da lama que prejudicava moradores e comerciantes do local.

O projeto de requalificação da Avenida 10 incluiu ainda reforma do canteiro central para adaptação da feira do peixe.

Comerciante e moradora do local, Sheila Brito aprovou a reforma. Segundo ela, aumentou o movimento de pessoas e diminui a poeira. “Antes ninguém queria vir para cá, era deserto, nem lojista queria. Agora não, já tem mais gente, está melhor”, disse.

Opinião compartilhada pela também comerciante Maria da Conceição dos Santos Correia, que já espera melhoria nas vendas. “Essa época do ano melhora e agora, com a feira perto, a pessoa olha e mesmo que não compre na hora, volta depois. Então, melhorou muito pra gente”, contou.

Moradora há 35 anos da Avenida 10, a dona de casa Débora de Jesus Barros disse estar feliz com as mudanças na rua: “Foi a primeira vez que um Governo, uma prefeitura olharam para cá e isso é motivo de alegria pra gente”.

Feirinha

A obra contemplou a construção de um galpão adequado e permitiu a realocação de 60 feirantes que ficavam em local inadequado na MA-201.

Marcos Paulo Brito Lopes e a esposa Ana Maria Santos Silva foram transferidos para o local e contemplados com um dos 30 kits para comercialização de itens da agricultura familiar. Ele conta as vantagens do novo local: “Aqui está mais limpo, higiênico, com certeza melhorou muito comparando com o que era antigamente”.

Região Metropolitana

O prefeito Dutra, de Paço do Lumiar, elogiou a ação do Governo do Maranhão, que tem levado diversas obras e melhorias ao município.

“O governador Flávio Dino esteve aqui, viu que precisava de obras e agora nós vemos uma transformação da água para o vinho. Uma área completamente reformada, que agora oferece condições dignas para a população”, declarou.

Para o presidente da Agência Executiva Metropolitana da Grande São Luís, Pedro Lucas Fernandes, a inauguração foi importante porque resolveu um antigo problema de mobilidade e ofereceu condições para os trabalhadores do lugar.

“É uma obra do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Paço do Lumiar, numa área que estava há mais de 30 anos abandonada; os feirantes ocupavam o meio fio da MA-201, atrapalhando a mobilidade, e hoje encontramos uma solução. Os feirantes foram realocados, estão num lugar amplo e podem dar continuidade à atividade econômica”.