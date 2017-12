O Governador Flávio Dino entregou nesta sexta-feira (15) 110 kits de instrumentos musicais a 52 municípios do estado. São 2.760 instrumentos para garantir que os maranhenses possam desenvolver talentos e tenham amplo acesso aos direitos culturais.

“Respeitamos todos os direitos previstos na Constituição; e um deles são os chamados Direitos Culturais. Temos uma política cultural que abrange eventos e também instrumentos, capacitação e apoio a atividades permanentes dos municípios”, disse o governador.

A cerimônia na Casa do Maranhão teve uma apresentação de monitores capacitados pela Escola de Música Lilah Lisboa de Araújo, que fizeram um apanhado de canções de João do Vale.

A Escola também foi contemplada com kit musical contendo 100 instrumentos. Flávio frisou que a casa não recebia equipamentos desde 1985. “Em parceria com empresas privadas, parlamentares e prefeitos, a gente avança também nos direitos culturais”, acrescentou.

“Quem gosta de música tem alegria, e a alegria é a essência da vida”, disse Flávio.

Maranhão Musical

A entrega faz parte do Programa Maranhão Musical, realizado por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur). O programa ajuda a agitar a produção cultural nas cidades maranhenses e a democratizar o acesso ao ensino musical gratuito e de qualidade.

“Queremos com esse programa fomentar a implantação de escolas de música do interior do estado, incentivar a formação musical elevando o nível técnico e artístico dos alunos e valorizar ainda mais as iniciativas culturais oriundas do interior do estado”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino.

Dos 52 municípios, 30 foram atendidos por recursos estaduais. E 22 por meio de convênio com o Ministério da Cultura.

A proposta do Maranhão Musical é oferecer cursos regulares de iniciação e formação musical através de aulas práticas e teóricas.

Os municípios receberão instrumentos musicais (violões, baixo, bateria, clarinete, flauta doce barroca, guitarras, sax, trompete, entre outros) e mobiliários (armários, cadeiras, mesas, estantes, ventilador, bebedouro, quadro branco, além de livros e partituras).