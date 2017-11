Flávio Dino entrega mais 20 motoniveladoras nesta sexta (10); máquinas já estão mudando cidades

O governador Flávio Dino entrega mais 20 motoniveladoras nesta sexta-feira (10) para municípios maranhenses. Com estas, serão 58 já entregues até agora pelo Governo do Estado.

As máquinas têm valor de mercado de cerca de R$ 600 mil cada e servem para a melhorar e recuperar das estradas vicinais, que são geralmente rurais e mais afastadas dos grandes centros.

A ação faz parte do programa Caminhos da Produção, que vem apoiando as prefeituras para melhorar as estradas. Também conhecido como patrol, o equipamento é usado para nivelar estradas e torná-las trafegáveis. A máquina também facilita os serviços de abertura de estradas e outros acessos viários.

Coroatá é uma das cidades que já receberam a máquina, que está em plena operação. A motoniveladora está trabalhando para melhorar os acessos a povoados antes do período de chuvas.

A lavradora Marilene Brandão, moradora do povoado Limão, em Coroatá, disse ter recebido uma grata surpresa quando viu a máquina doada pelo Governo do Estado iniciar os trabalhos: “Quando chove fica muito ruim, os meninos não conseguem ir ao colégio porque o ônibus não chega, a gente tenta andar de moto, mas acaba caindo na lama e se machucando”.

Para o também morador Urubam da Silva, a máquina “melhora muito o acesso da estrada. Antes era um sofrimento para sair daqui durante o inverno, mas já sabemos que neste vai ser diferente. Só vai melhorar nossas vidas”.

Municípios beneficiados com as novas 20 motoniveladoras nesta sexta-feira:

Passagem Franca, Paulo Ramos, Alto Alegre do Pindaré, Campestre do Maranhão, Porto Franco, São Vicente Ferrer, Caxias, São Benedito do Rio Preto, Gonçalves Dias, São Francisco do Maranhão, Loreto, Fortaleza dos Nogueiras, Açailândia, Gov. Luiz Rocha, Matões do Norte, Nova Olinda, Bom Jesus das Selvas, Barão de Grajaú, Santa Rita e Cantanhede.

Serviço:

O QUÊ: Entrega de 20 motoniveladoras;

QUANDO: Nesta sexta-feira, 10 de novembro, às 17h;

ONDE: Auditório da Secretaria de Estado da Fazenda – Av Carlos Cunha s/nº Calhau.