Flávio Dino entrega mais 18 motoniveladoras para melhorar estradas dentro das cidades

O governador Flávio Dino entregou nesta quinta-feira (19) mais 18 máquinas motoniveladoras para municípios maranhenses. As máquinas vão ajudar a melhorar e recuperar as estradas vicinais, que são geralmente rurais e mais afastadas dos grandes centros.

A ação faz parte do programa Caminhos da Produção, que vem apoiando as prefeituras a melhorar as estradas. Também conhecido como patrol, o equipamento é usado para nivelar estradas e torná-las trafegáveis. A máquina também facilita os serviços de abertura de estradas e outros acessos viários.

Até agora, foram entregues 38 motoniveladoras. Até o fim do ano, serão 90 no total.

O valor das 18 motoniveladoras entregues nesta sexta é de cerca de R$ 10 milhões. O governador disse que esses recursos poderiam ter sido usados na recuperação das rodovias estaduais, mas foi feita a opção de ajudar diretamente os municípios. “A população vive na estrada ou na cidade? É claro que precisa de estradas, mas a população vive na cidade, permanentemente.”

Parceria

O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), Cleomar Tema, ressaltou a “importante parceria que vem mantendo o Governo em todas as áreas”. Para ele, a entrega da motoniveladoras “é uma ajuda especialmente neste momento de crise, já que parte de nossa população vive no campo, que precisa de melhorias nas estradas vicinais”.

“É uma alegria fazer essa parceria em favor do Maranhão para que possamos continuar ampliando a nossa economia e fazendo política social, que é o que nós queremos. É dessa união que o Brasil precisa e que estamos praticando aqui no Maranhão”, afirmou o governador.

“Flávio Dino é um governador municipalista, tem ajudado os municípios com ações diretas e diálogo. São ambulâncias, viaturas, motoniveladoras, patrulhas agrícolas e outros, numa forte ação do governo Flávio Dino em cada município do Maranhão”, disse o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry.

Melhora

“Essa motoniveladora vai dar uma melhorada no trânsito da zona rural”, disse o prefeito Luizinho Barros, de São Bento, uma das cidades beneficiadas. De acordo com o prefeito de Coroatá, Luís Filho, “o governador Flávio Dino tem uma sensibilidade muito grande com os prefeitos e ajudado os municípios”.

“Essa máquina vai facilitar o acesso de produtores e de quem vive na zona rural”, disse Plácido Holanda, prefeito de

Santa Luzia do Paruá.

As cidades que receberam as máquinas nesta sexta-feira foram Formosa da Serra Negra, Pio XII, Santa Luzia do Paruá, Coroatá, Balsas, Buriti, Bom Jardim, Itinga do Maranhão, Presidente Sarney, Itapecuru Mirim, Bernardo do Mearim, Presidente Médici, Brejo de Areia, Paraibano, Palmeirândia, Pastos Bons, São Bento e Chapadinha.