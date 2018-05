Flávio Dino entrega kits do Mais Renda e anuncia construção de novo Socorrão em Imperatriz

O sábado foi de festa e novas ações do Governo do Maranhão em Imperatriz. Em visita ao município para entrega de kits para venda de alimentos e montagem de salões de beleza do programa Mais Renda a 150 microempreendedores individuais, o governador Flávio Dino também visitou obras em conclusão e anunciou a construção de um novo Hospital de urgência e emergência para a cidade.

“São 150 empreendedores aqui de Imperatriz, no setor de alimentos e beleza que estão recebendo apoio, equipamentos, treinamento e capacitação. Nós estamos terminando a reforma do Hospital Materno Infantil da Região Tocantina, e vamos construir um novo Socorrão na cidade de Imperatriz, um hospital de urgência e emergência de porta aberta”, declarou o governador Flávio Dino.

De acordo com Flávio Dino, o novo estabelecimento de saúde vai aumentar a capacidade do atual Hospital Municipal de Imperatriz (HMI) – Socorrão: “A gente sabe do esforço da equipe do atual Socorrão, mas o prédio não suporta mais”, completou.

O governador ainda vistou obras na Escola Nascimento de Moraes, uma das maiores escolas estaduais de Imperatriz.

Mais Renda

Para quem foi contemplado com um dos 150 kits do Mais Renda, o sentimento era de festa, de felicidade: “Eu estou muito feliz! É mais renda para ajudar na nossa casa”, disse a dona Maria Azenir Santos, 54 anos, vendedora, trabalha há 25 anos vendendo salgados e com o programa poderá vender outros tipos de alimentos.

Dona Tereza Mônica, de 53 anos, se admirou da oportunidade oferecida. “To ganhando carrinho, tenda, cadeiras, tô ganhando tudo para trabalhar, é uma benção de Deus!”, declarou agradecida.

Oportunidade

Iniciativa do Governo do Maranhão presente em 13 municípios, a ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) e já alcançou 1.215 equipamentos entregues .

“Graças a experiência exitosa iniciada com 400 famílias em São Luís, hoje nós já temos mais de 2 mil famílias beneficiadas com os equipamentos e capacitação”, informou o titular da Sedes

Além da capacitação, os beneficiários recebem kit de negócio composto por fardamento oficial, utensílios e equipamentos, como carrinhos adequados à venda de churrasco, cachorro-quente, salgados, ou ainda tendas, fritadeiras ou chapa a gás, e equipamentos para salão de beleza, a depender da finalidade da venda e que ajudarão a potencializar as atividades a serem desenvolvidas.