Flávio Dino entrega Escola Digna, vistoria obras e assina novos convênios em Estreito e São Francisco do Brejão

Após a agenda lotada de entregas na região do Gurupi, realizada na quarta-feira (22), nesta sexta-feira (24) foi a vez das regiões Sul e Tocantina receberem a visita do governador Flávio Dino. Além de Imperatriz, ele esteve em Estreito e São Francisco do Brejão, onde entregou e vistoriou escolas, obras do Mais Asfalto, assinou convênios para construção de praças, entregou kits esportivos, entre outras ações do Governo do Estado.

“Nós estamos aqui prestando contas da aplicação do dinheiro público. São os programas fundamentais do Governo do Maranhão presentes aqui nessas cidades e que mostram um novo municipalismo, de ações concretas”, afirmou o governador.

Estreito

A primeira parada foi em Estreito, onde uma Escola Digna foi entregue no Povoado Corjan. No local, a Escola Municipal Chico Mendes estava prestes a ser retirada da comunidade, pelas falta de condições para o ensino que já se arrastava há 20 anos.

“Foram 20 anos de sofrimento com dificuldade. A gente tinha que ficar mudando de sede, porque nós já tivemos até 150 alunos e o espaço era insuficiente. Usávamos a sede da Associação, residência emprestada, tentando ver como se acomodavam os alunos”, contou Zenir Barros de Oliveira, diretora da escola.

O município também foi beneficiado com assinatura de convênio no valor de R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica e entrega de kits esportivos que totalizam mais de 400 itens para o município.

De acordo com o prefeito Cicin, a ação do Governo do Estado garantiu um importante resultado ao município. “Com essa escola, finalizamos a situação de escolas sem condições adequadas, é um grande passo para a educação em Estreito”, afirmou.

Mais de 100 famílias vivem no povoado Corjan. A Escola Municipal Chico Mendes atende 97 crianças e já recebeu 150, mesmo em condições precárias, com alunos divididos no prédio insalubre e casas de moradores. Na construção da unidade, 14 pessoas do Povoado trabalharam nas obras, gerando renda na comunidade.

São Francisco do Brejão

Quem também está feliz com a construção de uma nova escola é a população de São Francisco do Brejão, município que está recebendo investimentos da ordem de R$ 5 milhões com obras do Governo do Estado. Além de atender aos estudantes, a nova unidade de ensino está gerando emprego e será motivo de orgulho.

“Eu estou achando muito bom, não só pra mim que sou pai de família, mas para as outras pessoas que vem de fora também e é um lugar que está precisando muito de uma escola e vai ser ainda melhor por causa das outras obras que vão acontecer”, afirmou operário Ivaldo Santos, que estava desempregado antes da construção da escola.

O prefeito Adão Carneiro destacou a quantidade de obras realizada no município. “Num momento de crise como esse, com esse apoio a gente tem um grande canteiro de obras na cidade, o que é muito bom”.

E mais obras serão realizadas. Na visita ao município, o governador Flávio Dino assinou convênio para reforma e construção de duas praças, a São Raimundo, e a praça São Francisco.

Os moradores também estão satisfeitos com as outras obras de infraestrutura já realizadas, como o Mais Asfalto.

“Estamos aqui, felicíssima da vida. Tchau poeira. Agora com o asfalto assim, a loja limpa, estamos esperando mais clientes”, afirmou a comerciante Vanete Pereira que comemorou a chegada do asfalto no município, investimento de mais de R$ 2 milhões do Governo do Maranhão, via Programa Mais Asfalto.