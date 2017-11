Flávio Dino entrega Escola Digna e anuncia mais três unidades de ensino em Bom Jardim

O povoado de Barraca Comprida, em Bom Jardim, recebeu pela primeira vez a visita de um governador do Estado. Neste sábado (11), o governador Flávio Dino esteve na comunidade e entregou uma escola digna, um sistema de abastecimento de água, kits esportivos e anunciou a construção de três novas escolas no município.

“É um projeto inovador, já entregamos centenas de escolas, novas, reformadas e, sempre que entregamos uma nova escola, é como se fosse a primeira vez. Cada escola que nós inauguramos é uma semente de um futuro melhor que deixamos plantada”, afirmou.

Sementes como a estudante Luzia Mariana de Carvalho Alves, que vendo os profissionais trabalharem na construção do prédio, decidiu que vai realizar muitos sonhos também. “Quero ser arquiteta porque achei o trabalho dela incrível e quero ajudar a realizar o sonho de muitas crianças que sofreram como eu”.

A menina é uma das 42 crianças beneficiadas com a entrega da Escola Municipal São Raimundo.

A professora Eliana Pereira dos Santos, que dá aula há 23 anos na comunidade, contou o que a entrega significou: “Aqui foram 23 anos vividos e sofridos. Trabalhei na igreja, na casinha em que quando chovia eu tinha que mandar os maiorzinhos para casa e os menores eu ficava pegando chuva no pé da parede”.

“Hoje para mim está sendo realizado um sonho, foram muitos anos de espera, mas quem espera sempre alcança e hoje realizamos um sonho da comunidade”, contou.

Sistema de água

Junto com a escola foi construído um sistema de abastecimento que levou água encanada para todas as residências. Com isso, 34 famílias foram beneficiadas.

“Melhorou muita coisa aqui pra gente porque nem todo mundo tinha poço e os que tinham às vezes a gente só conseguia tirar água uma vez por dia”, afirmou o agricultor do município, José Ivo Carvalho.

O governador também entregou kits esportivos com mais de 600 itens ao município, benefício que somado às escolas, Mais Asfalto, ambulância e equipamentos já entregues, tem feito a diferença para a população de Bom Jardim, como destacou o prefeito DR. Francisco.

“A gente vê que tem um Governo que tem uma preocupação para dar um ambiente de aconchego para as crianças, um estímulo, e é isso que a gente precisa”, afirmou.