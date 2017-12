Flávio Dino entrega complexo de Segurança Pública em Santa Inês e é homenageado com Título de Cidadão Honorário

Inauguração de um novo Batalhão de Polícia, uma Delegacia Regional, ruas asfaltadas, além de incentivos para a agricultura familiar e para a prática esportiva. Assim foi a visita do governador Flávio Dino a Santa Inês nesta segunda-feira (4). Em reconhecimento a esses e outros investimentos, ele foi homenageado com o Título de Cidadão Honorário, concedido pela Câmara Municipal.

“Qualquer área que olharmos, vamos ver os avanços. A média de assaltos a bancos aqui, antes do nosso Governo, era 50, agora temos menos de 10 e é essa a razão pela qual nós estamos fazendo o investimento nesse prédio e vamos inaugurar a UBS (Unidade Básica de Saúde), junto com a prefeita porque todas as políticas públicas que trazem justiça para a sociedade significam segurança pública”, comentou o governador.

No novo prédio funcionará a 2ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar e a 7ª Delegacia Regional de Santa Inês, que também atende os municípios de Pindaré-Mirim, Monção, Santa Luzia, Igarapé do Meio, Pio XII, Alto Alegre, Bela Vista, Bom Jardim, Buriticupu, São João do Caru, Satubinha e Tufilândia.

A inauguração segue a política de modernização do sistema de segurança empreendido desde 2015 pelo Governo “com a renovação das estruturas físicas, a entrega de viaturas e o que é mais importante, o aumento do contingente de policiais em todo o Maranhão”, destacou o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela.

Outras ações

Durante a visita ao município, também foram inauguradas ruas pavimentadas pelo Programa Mais Asfalto que mudaram a situação de buracos, lama e poeira, como destacou o mototaxista André Cardoso, 20 anos.

“Antes a situação aqui era bem complicada devido aos buracos, não estava asfaltada. Quando não estava chovendo, era uma poeira entrando na casa. Quando chovia também era a maior lameira, motos derrapando, as pessoas, os pedestres deslizavam às vezes. Com o asfalto vai melhorar”, detalhou.

Foram entregues também 1.224 itens esportivos, três toneladas de sementes de arroz e seis toneladas de sementes de milho, além de 16 títulos de terra. Em outras oportunidades, Santa Inês foi contemplada com a inauguração do Hospital Macrorregional e com o funcionamento de uma escola em tempo integral. Em breve será entregue mais uma unidade escolar no município.

“Hoje a gente tem um Governo municipalista, que trata todos os municípios igualmente e que hoje vem a Santa Inês mais uma vez inaugurar um empreendimento de segurança pública e que vai servir toda a região. A gente agradece ao Governo do Estado, graças a isso temos sim um saldo positivo”, afirmou a prefeita Dra. Vianey Bringel.

Reconhecimento

Por projeto de lei do vereador Orlando Mendes, aprovado pelos demais vereadores da Câmara Municipal, o governador Flávio Dino foi homenageado com a comenda de Cidadão Honorário de Santa Inês, que de acordo com o autor do projeto, representa a gratidão por todos os serviços prestados na Região do Pindaré.

“Queremos aqui reconhecer o governador que na história do Maranhão esteve mais presente em pessoa e presente em obras no município. Nunca tivemos um Governo tão presente, que pode ser visto em cada canto, com o Hospital Macrorregional, o IEMA de Pindaré, o IEMA que está sendo construído em Santa Inês e muitas obras, um Governo que cada vez que vem aqui traz alguma coisa”, destacou.

Na passagem pela cidade, o governador participou da inauguração da Unidade Básica de Saúde da Vila Conceição Melhem Ibraim Saad “Parente”.