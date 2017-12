Flávio Dino entrega biblioteca, restaurante popular, Mais Asfalto e outras ações em João Lisboa, Itinga e Montes Altos

A agenda de entregas do Governo do Estado continua movimentando municípios em todo o Maranhão. Nesta -feira (21), foi a vez de João Lisboa, Itinga do Maranhão e Montes Altos receberem programas e obras que foram inauguradas pelo governador Flávio Dino. Ele também esteve em Imperatriz, inaugurando outras importantes obras, como a nova Beira Rio.

Em João Lisboa, Itinga e Montes Altos, os destaques foram a inauguração de uma biblioteca, um restaurante popular, obras do Mais Asfalto, além de 24 toneladas de sementes e kits esportivos.

“Continuamos esse trabalho de parceria. Que é a nossa crença real, aquilo que a sabedoria popular ensina, de que a união faz a força, tem que ser praticado, principalmente nesse momento de tantas dificuldades no nosso país. Estamos atendendo a todos o municípios, com programas que fazem a diferença”, destacou o governador.

João Lisboa

A primeira visita do dia foi ao município de João Lisboa. Lá o governador entregou a obra de revitalização da Biblioteca Municipal Josué Montello. Única da cidade, o espaço recebeu reparos estruturais com a troca de forro, fachada, telhado, instalação elétrica e hidráulica, além de novos equipamentos. Investimento de R$ 155 mil do governo estadual.

Membro das Academias Maranhense e Imperatrizense de Letras, o ex-prefeito Sálvio Dino foi quem inaugurou pela primeira vez a biblioteca. Ele se sentiu realizado ao ver a revitalização 26 anos após a abertura e falou da história do lugar.

“Há 26 anos atrás construímos essa biblioteca. Cheguei aqui era uma cadeia pública, como nos tempos de escravidão. Derrubamos o prédio e fizemos essa homenagem a Josué Montello, e agora vemos a continuidade do saber”, afirmou.

A estudante Edna Heklen destacou a melhoria do acervo da biblioteca. “Não tinha os livros necessários, os livros que tinham eram infantis e não tinha como fazer as pesquisas que a gente necessitava”, falou.

O prefeito de João Lisboa, Jairon Madeira, falou sobre o dia de entrega de obras e ações do Governo do Estado no município. “O governador nunca vem aqui de mão abanando, ele sempre está trazendo algo novo, entregando obras, anunciando obras. por exemplo ele nos garantiu que havia prometido da última vez, a Biblioteca Municipal Josué Montello: um espaço para formação cultural e educacional do município de João Lisboa”, comentou.

João Lisboa também recebeu 408 itens esportivos, via Secretaria de Esporte e Lazer e 2.500 kg de sementes de arroz e 6.000 kg de sementes de milho, feitas pela Secretaria de Agricultura e Agência Agropecuária (Sagrima/Agerp). O anfiteatro da cidade também está sendo reformado.

Itinga

Em seguida, foi a vez dos habitantes de Itinga receberem as inaugurações do Governo do Maranhão. Desta vez, o 20º Restaurante Popular da rede de equipamentos instalados e mantidos pelo executivo estadual.

“É uma política pública de enorme importância e é um instrumento de combate à desigualdade social”, afirmou o governador Flávio Dino. A unidade vai servir 700 refeições diárias, completas e balanceadas ao preço de R$ 2,00, condição que agradou a quem foi desde o primeiro dia, como Wilmax de Oliveira, de 35 anos.

“ uma dificuldade que a gente tem em Itinga, é que muitas pessoas não tem um prato de comida, e o prato de comida a R$ 2,00, tem muita gente que vai ser beneficiado”, comentou.

Em Itinga o governador também entregou quatro quilômetros de asfalto novo, melhorando 19 ruas da cidade e beneficiando mais de 25 mil moradores; 10 mil quilos de sementes de milho para produtores rurais de Itinga e região e kits de material esportivo.

No município o governador Flávio Dino também foi homenageado com Moção de reconhecimento e agradecimento da Câmara Municipal do município.

Montes Altos

Na visita a Montes Altos, o governador Flávio Dino anunciou a urbanização e revitalização do balneário do município. Investimento de R$ 1,970 milhões que vai levar qualidade de vida, desenvolvimento e empregos, como destacou o prefeito Ajuricaba.

“Nada melhor do que uma obra que vai trazer mais emprego para a nossa população. Esta obra vai gerar muito empregos para nós aqui. A mão de obra que precisa, a gente vai pegar daqui não vai pegar de fora”, comentou o prefeito.

No município de Montes Altos também foi feita a entrega de 500 kg de sementes de arroz e 5.000 kg de sementes de milho, além de 35 kg de semente de hortaliça e 204 itens esportivos. O governador também vistoriou as obras do Hospital municipal de Montes Altos.