Flávio Dino entrega, anuncia obras e vistoria construção do Parque Ambiental em Codó

O município de Codó esteve em festa nesta -feira (20). Além de uma nova quadra, construída pela prefeitura, o governador Flávio Dino entregou mais de 1.500 kits esportivos, 81 toneladas de sementes, uma nova praça e vistoriou as obras do Parque Ambiental da Trizidela. Também foi assinada ordem de serviço para a construção de novo Mercado Municipal, investimento de R$ 1,3 milhões do governo estadual.

“Temos aqui a entrega de uma praça que é um equipamento urbano, outras obras para o esporte, o que significa segurança pública, uma grande obra também de saneamento e de esporte e lazer que é o Parque da Trizidela, iniciamos por aqui o Cartão Transporte Universitário, de modo que qualquer que todos os programas do Governo do Estado são aplicados aqui no município de Codó”, destacou o governador sobre as entregas ao município.

A primeira entrega foi a inauguração da quadra Poliesportiva no Residencial Santa Rita, quando o governador também entregou os kits esportivos e anunciou mais um equipamento para atletas e treinadores da cidade, a construção de uma pista olímpica.

Parque da Trizidela

A pista será parte de outro grande projeto do Governo do Estado, o Parque Mabiental da Trizidela. Além de oferecer esporte, lazer e proteção ambiental, a área tem passado por uma completa obra de saneamento, investimento total de R$ 7,7 milhões.

O Complexo á quadras poliesportivas, quadras de areia, pistas para caminhadas, pista de atletismo, playground e academias ao ar livre.“É uma coisa muito bonita que estão fazendo aqui na frente das nossas casas, temos muito que agradecer. Vai dar pra se exercitar, fazer caminhada, está ótima!”, afirmou a moradora da região, Berenice Sampaio, de 52 anos.

Praça de Codó

Com a revitalização, a praça São Sebastião se transformou em Praça de Codó. O espaço contou com investimento de R$ 1,4 milhão, feito com aporte da empresa FC Oliveira, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Os moradores aprovaram as melhorias. Dona Maria Luzimar, de 53 anos, percebeu as mudanças: “Antes estava toda acabada, agora está linda, está de parabéns o governo!”.

Jéssica Gomes, de 23 anos, gostou das inovações da praça, como a internet gratuita do Maranet. “Antes ela estava mais feinha, agora melhorou 100%, agora tem praça e lugar seguro, com policiais, internet que é muito bom!”.

O prefeito Francisco Nagib, falou sobre as entregas e agradeceu ao governador Flávio Dino.“Muito bom este momento, feliz demais. Agradeço em nome de todos os codoenses e o Maranhão tem orgulho do governo Flávio Dino”, falou.