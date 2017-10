Flávio Dino entrega 110 cisternas, asfalto e kits esportivos em Presidente Vargas

Mais um município maranhense foi beneficiado com as ações do Governo do Maranhão nesta quinta-feira (26). Depois da passagem por Itapecuru-Mirim, o governador Flávio Dino esteve em Presidente Vargas, onde entregou 110 cisternas para comunidades rurais, kits esportivos e obras do Mais Asfalto na sede do município.

A primeira parada da agenda no município foi no povoado Boa Hora, beneficiado com uma cisterna do programa Primeira Água e 29 cisternas do Segunda Água. No total, Presidente Vargas recebeu 15 cisternas da primeira modalidade e 95 da segunda.

“No município de Presidente Vargas serão entregues 15 cisternas escolares e hoje, aqui na comunidade Boa Hora, será entregue uma cisterna escolar para a escola quilombola Iscolate Aguiar, beneficiando mais de 160 pessoas, entre alunos, professores e colaboradores da escola rural, que fica em um assentamento estadual”, explicou o governador Flávio Dino.

No Primeira Água são instalados reservatórios com capacidade de até 52 mil litros para abastecimento de alunos, professores e funcionários de escolas. Já o Segunda Água instala cisternas de 25 mil litros para produção da agricultura familiar.

“Nosso governo vai aonde o governo nunca foi e cuida daquilo que não era cuidado, e um desses temas é a produção. Fizemos uma Secretaria de Agricultura Familiar para ajudar quem quer produzir no Maranhão”, afirmou o governador.

O agricultor Romualdo Aguiar, de 62 anos, planta melancias e abóboras e foi beneficiado com uma cisterna: “Daqui pra frente é só alegria. Eu tenho certeza que o pessoal que foi beneficiado vai, sim, fazer um bom proveito dessa oportunidade”.

Mais Asfalto

Na sede do município, a pavimentação das vias urbanas realizada pelo programa Mais Asfalto garantiu mobilidade para dona Terezinha, cadeirante de 60 anos que agora poderá circular com maior facilidade pelo bairro. “Tinha muito buraco. Agora está muito melhor”.

O comerciante Ilquias Almeida tem 47 anos e também gostou das obras: “Esse asfalto foi bom demais. Sempre é ruim circular em tanto buraco”.

Para o prefeito Wellington Uchoa, a passagem do governo por Presidente Vargas é mais uma prova do apoio que o Executivo estadual tem oferecido aos municípios.

“É um prazer muito grande receber esses benefícios. O governador está de parabéns, nosso município já recebeu várias ações como ambulância, viatura, moto, teremos apoio para a caprinocultura e agora o governo vem resolver um dos nossos maiores problemas, que era a falta d’água”, disse.

Na passagem por Presidente Vargas, o governador ainda anunciou a reforma das escolas estaduais Tancredo Neves e Wladimir B. Uchoa.