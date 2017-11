Flávio Dino e secretários recebem títulos de reconhecimento pelas mudanças em Imperatriz e região

Escolas, rodovias, pavimentação de vias, hospital, criação da Uema Sul. Essas e outras ações motivaram a Câmara Municipal de Imperatriz a realizar nesta sexta-feira (24), uma série de homenagens ao governador Flávio Dino, ao secretário de Educação Felipe Camarão e ao reitor do Instituto de Educação Ciência e tecnologia do Maranhão (Iema), Johnatan Almada.

Eles receberam títulos de Cidadão Imperatrizense e Moções de aplauso pelas importantes empreitadas realizadas no município e região.

“É um agradecimento especial àqueles que ajudam a melhorar a qualidade de vida para a cidade”, afirmou o presidente da Câmara, o vereador José Carlos Soares Barros. Que também falou do diferencial das ações promovidas pelo Governo do Maranhão.

“Nós tivemos a ousadia para levar demandas ao nosso governador e ele nos recebeu. Pela primeira vez a camara realizou uma sessão ordinária no Palacio dos Leões, com a presença do governador e hoje as pessoas vem agradecidas reconhecer os benefícios feitos na cidade”.

Reconhecimento

O vereador destacou que além da requalificação da Beira-Rio, da inauguração e funcionamento do Hospital Macrorregional, da realização dos mutirões de cirurgia de ortopedia e oftalmologia, entre outras ações, a maior delas foi a criação da Uemasul.

“Em outra sessão fizemos reconhecimento de tudo que está fazendo em Imperatriz, consideramos a maior do que muitas coisas, a criação da Uema para o nosso futuro. Era um sonho de 30 anos do povo, ter uma Universidade do Estado do Maranhão na nossa cidade, o que agora é uma realidade”, completou.

Novas Ações

O governador Flávio Dino agradeceu ao reconhecimento e renovou o compromisso para novas iniciativas: “Chegar quase ao final do ano e receber o reconhecimento da Câmara Municipal, onde está a representação máxima do poder popular, da soberania popular é claro que é uuma honra estar aqui”.

“Dia 21 estarei aqui para a inauguração da nova Beira-Rio de Imperatriz. Já temos um conjunto de realizações em todas as áreas e estamos estabelecendo novas metas inclusive no que se refere ao Centro de Convenções”, completou.

O governador também comentou o resgate histórico de dívidas com a região Sul do Maranhão. “Há uma dívida social a ser paga. Durante décadas não houve uma correspondência entre aquilo que ela contribui para o desenvolvimento do nosso Maranhão e aquilo que ela precisa, e nós estamos aqui corrigindo erros do passado”.

O secretário de Educação Felipe Camarão e o reitor do Iema, Johnatan Almada também foram homenageados. “É um motivo de muita alegria, é um reconhecimento ao trabalho que o governo Flávio Dino tem feito em prol do ensino profissionalizante. Aqui em Imperatriz temos a unidade vocacionada do Iema, em Açailândia, em Ribeirãozinho, em Carolina, em toda essa região, estamos construindo um Iema em Balsas, isso reconhece o investimento em educação feito no Maranhão que tem revelado os grandes potenciais da juventude maranhense para o Brasil”, afirmou Almada.