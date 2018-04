Flávio Dino é primeiro governador a receber título de Cidadão Ribamarense, diz presidente da Câmara Municipal

O governador Flávio Dino recebeu o título de Cidadão Ribamarense da Câmara de Vereadores de São José de Ribamar neste sábado (21). Na oportunidade, Flávio Dino visitou a 12ª edição do Mais Saúde, que levou atendimento médico e de cidadania para o Liceu Ribamarense.

“Agradeço a Câmara Municipal que nesta data especial me conferiu este honroso título. Sei também que temos aqui muitas ações nas áreas de educação, cultura, infraestrutura, recuperação das vias urbanas e todas as áreas que envolvem políticas públicas e serviços sociais e isso inclui a segurança, de modo que é muito gratificante coroar esse trabalho conjunto com o recebimento do título de Cidadão Ribamarense”, agradece o governador.



“É um reconhecimento que me anima a fortalecer ainda mais esses laços com a Prefeitura, com a Câmara, mas principalmente com o povo ribamarense”, conta Flávio Dino.

O presidente da Câmara de Vereadores de São José de Ribamar, vereador Beto das Vilas, destacou a importante parceria entre o Governo do Estado e a gestão da cidade.

“Essa é a primeira vez que um governador do Maranhão recebe o título de Cidadão Ribamarense e esse governador se chama Flávio Dino. Esse é um reconhecimento pelas obras, pelas ações realizadas em nossa cidade que virou um canteiro de obras, obras que são frutos da parceria entre o Governo do Estado e a cidade de São José de Ribamar”, destaca o presidente da Câmara ribamarense.

“Quando o governador faz uma parceria com o prefeito, ele faz com a Câmara Municipal e faz com o povo de São José de Ribamar”, completa o vereador.

O prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando Silva, aproveitou a oportunidade para destacar mais um ineditismo na homenagem. “Além de ser o primeiro governador a receber o título de cidadão ribamarense, Flávio Dino é também um governador querido do povo. Nunca se viu tanta parceria assim, são muitas ações importantes em nossa cidade que só são possíveis por conta da grande ajuda do governo estadual”, declara o prefeito.

Registro da visita

Outro grande reconhecimento por parte dos ribamarenses foram as duas placas, uma no Liceu Ribamarense I e outra na Maternidade Municipal, que registraram a visita e vistoria do governador às unidades mantidas pela prefeitura de São José de Ribamar.

Governo municipalista

Em continuidade a gestão voltada para o povo maranhense, o Governo do Maranhão tem realizado uma série de ações e obras São José de Ribamar. Entre ações, a recuperação de ruas e avenidas pelo Mais Asfalto, o impulsionamento ao empreendedorismo com o Programa Mais Renda para 150 profissionais do ramo da beleza; as obras drenagem e urbanização na região das Vilas São Luís, Flamengo, Kiola, Sarney Filho I, Jota Lima e Jardim Tropical; a reconstrução do cais, reforma do Farol da Educação, entre outros, que somam um investimento de aproximadamente R$ 215,1 milhões nos últimos três anos.

“O prefeito Luis Fernando é um administrador atento e dedicado, assim como toda sua equipe, e com isso nós temos muito gosto de fazer parcerias e unir esforços para alcançar melhores resultados”, explica Flávio Dino.

“Além de tudo isso, nós somos hoje a segunda cidade do Maranhão a descartar corretamente os seus resíduos sólidos e isso se deve a parceria com o Governo do Estado. Nós temos as rodovias estaduais que cortam a ilha de São Luís sendo beneficiadas com ações do Governo, fazendo a integração de todas as cidades da Região Metropolitana”, declara Luis Fernando.

Mais Saúde

Realizada no prédio do Liceu Ribamarense I, a 12ª edição do Mais Saúde levou para a população ribamarense atendimento médico e de cidadania durante todo o sábado. Foram 10 mil atendimentos registrados apenas no primeiro dia de ação. A atendimento permanece durante todo o domingo (22).