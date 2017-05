Flávio Dino e prefeito Valmir Morais firmam parcerias para ações em Campestre

Dando continuidade à agenda de diálogo com as Prefeituras do Maranhão, o governador Flávio Dino esteve reunido com o prefeito de Campestre do Maranhão, Valmir Morais, na tarde desta -feira (8), no Palácio dos Leões. O encontro selou a parceria do Governo do Estado com a gestão municipal para a implementação do programa ‘Mais Asfalto’, convênio na área da saúde e iluminação pública, além de ações do Escola Digna.

O diálogo permanente com as prefeituras faz parte da política de diálogo para a construção e implementação de políticas públicas prioritárias e específicas para cada município. Continuamente, o governador Flávio Dino tem se reunido com prefeitos no Palácio dos Leões, ouvindo as demandas e encaminhando soluções para cada cidade maranhense.

Para Valmir Morais, foram abordadas várias demandas do município de Campestre e prontamente o governador Flávio Dino sinalizou de que vai atender todos os pleitos apresentados.

De acordo com o prefeito, o Governo vai ajudar o município com a pavimentação de ruas e avenidas por meio do programa Mais Asfalto, fará convênio com a Prefeitura para a manutenção do hospital municipal e para a melhoria da iluminação pública da cidade, além da construção de escola do programa Escola Digna na zona rural. “A gente fica feliz, sai contente da reunião, e com certeza estamos contando com a forte parceria com o Governo do Estado”, ressaltou o prefeito. O município de Campestre será contemplado também com uma ambulância, para o fortalecimento da saúde, e uma patrulha agrícola, com o objetivo de desenvolver a agricultura na região.

Também participaram da reunião os secretários Marcelo Tavares (Casa Civil), Márcio Jerry (Comunicação Social e Assuntos Políticos), além dos deputados estaduais Marco Aurélio e Léo Cunha.