Flávio Dino e prefeito Naldo dialogam sobre ações e parcerias em Buriti

O governador Flávio Dino prossegue com a agenda de diálogo com os prefeitos de todas as cidades do Maranhão. Na tarde desta -feira (12), ele recebeu o prefeito de Buriti, Naldo Batista, no Palácio dos Leões. O encontro selou a parceria do Governo do Estado com a gestão municipal para a implementação do programa Mais Asfalto e conversas sobre o Hospital Municipal.

A constante interlocução com as prefeituras faz parte da política de diálogo do Governo do Estado para a construção e implementação de políticas públicas prioritárias e específicas para cada município. Diariamente, o governador Flávio Dino tem recebido prefeitos e prefeitas no Palácio dos Leões, ouvindo as demandas e encaminhando ações para as cidades maranhenses.

O prefeito Naldo destacou que a reunião foi muito boa e que ele foi bem recebido pelo governador Flávio Dino. “O Governo do Estado se comprometeu a pavimentar ruas e avenidas por meio do programa Mais Asfalto. Uma equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura vai até o nosso município para realizar um estudo mais detalhado sobre as principais demandas”, afirmou.

Outra importante ação que a população de Buriti espera é referente ao Hospital Municipal. O prefeito Naldo apresentou as dificuldades do município, e o Governo do Estado vai verificar a viabilidade de comprar uma unidade já existente ou construir uma estrutura nova. “Outros projetos o governador ainda vai anunciar para o município”, pontuou o prefeito.

Também participaram da reunião o deputado estadual Fábio Macedo, o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o vice-prefeito de Buriti, Antônio Flora.