Flávio Dino define novas metas para agricultura familiar com técnicos do Plano Mais IDH

A produção agrícola inédita das mais de 7 mil famílias atendidas com fomento financeiro de R$ 20 milhões e assistência técnica especializada fornecida pelo Governo do Maranhão foi um dos assuntos abordados pelo governador Flávio Dino na Oficina de Capacitação de Técnicos do Plano Mais IDH. O encontro com os profissionais foi realizado na segunda-feira (27), no Palácio dos Leões.

Além de comentar os resultados exitosos, como a realização regular das feiras de agricultura familiar nos municípios atendidos, e a inclusão de famílias no Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal, o governador planejou metas para continuidade do programa.

“É um programa vitorioso, que nós vamos manter e lutar para que o Governo Federal permaneça com essas políticas públicas como o PAA, que são muito importantes para que, com isso, a gente possa melhorar a vida econômica e a dignidade dessas famílias”, declarou.

O Plano Mais IDH é uma iniciativa do Governo do Maranhão que visa a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano de 30 municípios maranhenses. Com ações integradas de diferentes secretarias, o plano tem levado oportunidades de desenvolvimento econômico e social à população.

“No Maranhão, havia uma naturalização da pobreza, e com essas ações estamos mostrando que não é assim e que o Estado pode atuar na mudança da vida dessas pessoas”, afirmou Dino.

Agricultura Familiar

O treinamento, de três dias, está sendo promovido pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF) e conta com a participação da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão (Agerp), do Instituto de Colonização de Terras do Maranhão (Iterma).

A programação tem, ainda, a presença de assessores técnicos e palestrantes da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc), entre outros.

Os 90 técnicos que participam do treinamento foram contratados desde o início do governo Flávio Dino e prestam assistência técnica permanente e contínua sob gestão da Argep nos municípios do Mais IDH.

“Os técnicos levam a capacitação, o treinamento e o conhecimento para as famílias. O Estado entra com o fomento e milhares de famílias já foram atendidas e receberam toda a assistência para melhorar a sua vida”, contou o secretário de Agricultura Familiar, Adelmo Soares.

Mudança

Trabalhando em Cajari, o técnico em Agropecuária José Maria Gonçalves contou que, além de levar novas oportunidades para as famílias atendidas, a iniciativa do Governo trouxe novas perspectivas para a carreira dele também.

“É uma valorização. Isso não acontecia. Tive a oportunidade de emprego neste governo porque teve a valorização da Agricultura Familiar. Hoje eu me sinto feliz, reconhecido. Nós queremos produzir e trabalhar aqui, não vou sair daqui para trabalhar em outro Estado. A oportunidade veio para cá e a gente faz parte disso”, declarou.

O treinamento para técnicos da Argep que atuam no Mais IDH será realizado até esta sexta-feira (30).