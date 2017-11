Flávio Dino defende parceria público-privada durante abertura da Expo Indústria 2017

Na quarta-feira (8), o governador Flávio Dino participou da abertura da Expo Indústria Maranhão 2017. Realizado no Multicenter Sebrae, o evento é o maior multissetorial de todo o Nordeste e é promovido pelo Sistema Fiema (SESI, Sebrae, IEL e Fiema), com apoio do Governo do Maranhão, um incentivo à atividade industrial e ao desenvolvimento econômico do estado.

“Não podemos nos curvar diante das dificuldades. E, por isso, apoiamos o desenvolvimento da indústria. Acreditamos na parceria do público e do privado e por isso temos indicadores econômicos que hoje se distinguem de muitos outros estados brasileiros”, afirmou o governador.

Sobre os indicadores, ele falou das previsões de crescimento do Produto Interno Bruto do Maranhão, que chega a ser de 2 pontos maior do que a média nacional e ressaltou a gestão dos recursos e do empreendedorismo no estado.

“Devemos isso a valores simples, especialmente à capacidade empreendedora do nosso povo. E devemos também à agricultura, ao comércio dos quais devemos nos orgulhar, mas também à indústria, fundamental para o desenvolvimento das civilizações”, destacou Flávio Dino.

O ponto de vista foi reconhecido pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.

“O Maranhão tem se mostrado um estado pujante não só na agricultura, mas também na indústria. Esse é um exemplo de parceria com um governo bem gerido, sério e competente. Isso faz a diferença na construção de um estado onde hoje se veem os bons resultados da parceria da iniciativa privada e do poder público”, afirmou.

Expo Indústria 2017

Esta é a segunda edição da Expo Indústria Maranhão e as previsões são de superação dos resultados da edição de 2015, que também contou com a participação do Governo do Estado.

De acordo com Edilson Baldez, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), o esperado é que mais de R$ 120 milhões em negócios sejam movimentados.

“Nesses três dias serão debatidos temas e oportunidades para aquecer a economia e gerar empregos e cerca de 120 milhões de reais em negócios”, detalhou.

A programação da feira, que se estende até esta sexta-feira (10), inclui a realização de palestras, oficinas, bate-papos, além das exposições que tem entre outras novidades o Salão do Turismo, iniciativa do Governo do Maranhão para promover 12 polos turísticos maranhenses.

Na visita à feira, o governador Flávio Dino também conheceu todos os estandes e espaços da exposição.

O secretário de Estado de Industria e Comércio, Simplício Araújo, disse que “esse evento tem o DNA do empreendedorismo maranhense, que resiste em meio a tantas dificuldades, que é também a natureza do Governo do Maranhão”.