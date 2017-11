Flávio Dino chega a Santana do Maranhão para a entrega de Escola Digna, kits sanitários e anuncia novas obras

Na agenda de visitas com entregas de obras e benefícios do Governo do Maranhão aos municípios, Santana do Maranhão foi um dos beneficiados neste sábado (25). Na passagem pela cidade, o governador Flávio Dino inaugurou uma Escola Digna, entregou kits sanitários, kits de irrigação e novas obras foram anunciadas, como a construção da nova ponte para o município.

“Santana é uma cidade que integra o Mais IDH e por isso estamos realizando aqui todas estas ações sociais. Estamos mostrando que o nosso governo chega todos os dias a todas as cidades, garantindo que o dinheiro público, que ficava antes na mãos de poucos, seja de todos”, afirmou o governador.

Escola Digna

Localizada no povoado São João, o Centro de Ensino São Francisco possui seis salas e vai atender também às localidades vizinhas. Lindalva Franco Ferreira, é aluna da escola e contou o que muda com a nova escola.

“Muito bonita, é uma escola adequada pra gente e mudou tudo. As cadeiras são bonitas, é um colégio muito bonito, que a gente ainda não tinha nesse município. Dá ate gosto a gente chegar aqui pra estudar”.

Mais IDH

Incluído no Plano Mais IDH, que visa o desenvolvimento de índices de desenvolvimento social nos 30 municípios mais pobres do Maranhão, Santana do Maranhão também está sendo beneficiado com o programa de fomento à produção familiar, os chamados Quintais Produtivos.

Para incentivo à ação, foram entregues sete kits de Irrigação de 500m² para agricultores familiares atendidos pelos técnicos de ATER.

A agente de saúde Analice Teixeira, que percorre casas por toda a cidade, elogiou as ações do Plano Mais IDH. “Muitas pessoas já mudaram de vida, a gente chega nos quintais das famílias e vê a fartura. São criações de porco, de galinha, eles estão cuidando, vendendo, prosperando e é muito bom”, comentou.

Também houve a entrega de kits esportivos com 204 itens; de 15 kits sanitários, por meio da ação da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema). Ao todos serão 200 kits sanitários em Santana do Maranhão, que também é contemplada com a atuação da Força Estadual de Saúde (Fesma).

O governador Flávio Dino também assinou a autorização para licitação da ponte de Santana do Maranhão. Neste sábado ele também esteve em Brejo e Santa Inês.