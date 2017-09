Flávio Dino autoriza recuperação da estrada Chapadinha/Pirangi e leva programa Mais Asfalto a Santa Quitéria

“É uma felicidade imensa receber esse asfalto na minha porta depois de 35 anos que moro aqui”. Esta foi recepção de Soraia Maria Dias Araújo, e de outros quase 30 mil habitantes ao programa Mais Asfalto, que iniciou a recuperação de vias urbanas em Santa Quitéria nesta quinta-feira (28). Além do programa Mais Asfalto, o governador Flávio Dino também autorizou a recuperação da estrada Chapadinha/Pirangi.

“Aqui em Santa Quitéria nós hoje começamos a reconstrução da estrada entre Chapadinha e Pirangi, na fronteira com o Piauí, são mais de 200 km, que serão totalmente reconstruídos. Com isso, nós estamos beneficiando dezenas de municípios”, destacou o governador Flávio Dino ressaltando a importância econômica da estrada, que está recebendo um investimento de quase R$ 12 milhões, fruto de parceria com a Caixa Econômica Federal, gerando diversos postos de trabalho. “No próximo mês vamos começar a obra de São Bernardo até Luzilândia, no Piauí”, completou Flávio Dino.

A obra, segundo o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, faz parte do projeto do governo Flávio Dino de melhoria das rodovias em benefício de cidades da região do Baixo Parnaíba. “Estas estradas têm um fluxo muito grande de veículos e a revitalização vai contribuir para o escoamento da produção local, além de garantir o direito de ir e vir da população”, disse o secretário citando outras estradas que já foram ou estão sendo recuperadas na região, como a estrada de Mata Roma e a de Araioses a Carnaubeiras.

Mais Asfalto

Maria da Paixão, 67 anos, moradora do bairro Santa Quitéria Velha, assim como Soraia Dias de Araújo, elogiou o asfalto novinho que está chegando para a população.”Esperamos esse asfalto há muitos anos, o asfalto veio em boa hora e vai ficar muito bom”, opinou ela.

A ação, realizada em parceria Governo do Estado e prefeituras, está mudando a realidade de milhares de pessoas e garantindo mais qualidade de tráfego nas regiões atendidas. Essa é a primeira etapa do programa na cidade e estão sendo pavimentadas 3,52 quilômetros de vias.

Kits Esportivos

Além disso, o governo também entregou ao município kits esportivos para a modalidade futebol. A ação é realizada por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel). Santa Quitéroa foi a terceira cidade do Maranhão a receber o material esportivo que inclui bolas, equipagens, entre outros.