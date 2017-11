Flávio Dino anuncia Restaurante Popular e entrega novo VIVA/Procon em Imperatriz

O governador Flávio Dino inaugurou nesta quarta-feira (1º) uma nova unidade do VIVA/Procon em Imperatriz, anunciou um Restaurante Popular na cidade, e reforma do calçadão do comércio e vistoriou as obras da Beira-Rio.

“Sempre que vem aqui, na segunda capital do Maranhão, o governador inaugura obras e anuncia mais obras para a população”, resumiu o secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry. Mais cedo, Flávio Dino já tinha entregado a Unidade de Oncologia Pediátrica e empossado o presidente da recém-criada Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense (Agemsul).

A nova unidade do Procon fica no Tocantins Shopping. O governador Flávio Dino ressaltou que não houve nenhum custo para o Estado, já que foi feita uma parceria entre o poder público e o shopping.

O presidente do Procon, Duarte Jr, lembrou que “quando nós assumimos, eram apenas cinco unidades. Essa é 34ª, multiplicando por sete em menos de três anos, fazendo muito mais com menos”.

Alunos do primeiro ao quinto ano da Escola Municipal São Francisco receberam o governador e foram os primeiros atendidos após a inauguração oficial da nova unidade. Os 65 estudantes tiraram CPF e RG. “Eu considero de grande valia essa oportunidade”, afirmou Soraia Sampaio, gestora da escola.

Restaurante Popular

Após mais do que dobrar o número de Restaurantes Populares no Maranhão desde 2015, Flávio Dino anunciou hoje uma nova unidade para a cidade de Imperatriz. O restaurante serve refeições completas e balanceadas por R$ 2.

“Na rua Godofredo Viana, onde funcionava o antigo Viva/Procon, nós vamos abrir um Restaurante Popular para atender a população e também os estudantes da UemaSul, que fica a 500 metros de lá”, disse o governador.

Além disso, ele anunciou que “vamos fazer aquela obra do calçadão para valorizar o comércio do centro e as lojas de rua”.

Beira-Rio

Flávio Dino também vitoriou as obras da Beira-Rio, que vai ser o novo cartão-postal da cidade. As obras estão transformando todo o espaço. Ele anunciou que a nova Beira-Rio será entregue no dia 22 de dezembro. Flávio Dino ressaltou que o espaço terá múltiplas dimensões, como a do lazer e a econômica, já que os eventos geram renda e emprego.

Para quem trabalha na Beira-Rio, as expectativas são altas. É o caso da vendedora Karize Torre dos Santos: “Vai ser maravilhoso, vai vir muito turista e as vendas vão melhorar”.

“É um benefício múltiplo para milhares de pessoas, além, claro, do embelezamento do local. Vai ser o maio local de eventos do nosso Estado”, disse o governador Flávio Dino.

Marcelo Andrade de Lima, artista local, diz que o espaço vai abrigar grandes shows e que o governador “está demonstrado uma dedicação especial ao Sul do Maranhão”.

“É mais uma grande obra do Governo que atende as necessidades de toda a região. Trata-se de um cartão-postal que agora recebe uma esplanada para grandes eventos, áreas de convivência, parque infantil, academia e área para caminhadas, entre outras coisas”, afirmou o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto.