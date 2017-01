Fiscalização em período de festas registrou mais de 20 infrações no transporte de alimentos

O período das festas de fim de ano e início das férias é comumente associado com a fartura de alimentos. Nas ceias de Natal e Ano Novo, a carne branca ou vermelha, servida com fartura, é o prato principal. Nesse período, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA), em parceria com as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PMMA), realizou uma operação especial de fiscalização do trânsito agropecuário, de 21 de dezembro a 2 de janeiro, que resultou na emissão de 24 autos de infração e na apreensão de 580 kg alimentos impróprios para o consumo.

De acordo com a responsável pelas fiscalizações móveis de trânsito agropecuário da Aged/MA, Michelle Lemos, as oito fiscalizações volantes realizadas nos municípios de Araguanã, Viana, São Francisco, Santa Inês e Imperatriz foram planejadas para nortear as ações da Agência este ano. “Foi a primeira fiscalização móvel da Aged neste período. Foi essencial fiscalizar o trânsito nesta época, além de garantir produtos seguros para a população, pois sabíamos que havia aumento no fluxo de alimentos”, esclareceu.

Segundo técnicos da Aged, a operação atuou em lugares estratégicos, com trânsito intenso, como em Santa Inês e lugares onde a fiscalização é reduzida, como na Baixada Maranhense. Foram vistoriados 883 veículos, representando mais de 100 mil cabeças de aves, aproximadamente 38 mil ovos férteis, 121.517 kg de carne bovina com osso, quase 13 kg de embutidos, 34.131 kg de frango, 5.738 kg de leite e derivados, entre outros animais e produtos e subprodutos de origem animal inspecionados.

“A operação trouxe resultados muito positivos. Tanto pelos números de cargas fiscalizadas e pelo número de infrações registradas, que deve evitar que alguns problemas se repitam, quanto pela observação de melhoras no transporte de alguns alimentos. Nas oito volantes executadas, não encontramos nenhum pescado sendo transportado em lona, como era comum. Acreditamos que seja reflexo do esforço do diálogo que a Aged intensificou com os piscicultores”, destacou Michelle.

Apreensões

Durante o período de fiscalização, foram registrados 24 autos de infração, cinco retornos de animais à origem pela ausência da Guia de Trânsito Animal (GTA), três termos de apreensão e destruição e nove advertências.

Foram destruídos 295 kg de carne moída e vísceras brancas e 280 quilos de queijo coalho que estavam sendo transportados irregularmente em lonas e sacos plásticos, sem nenhuma refrigeração.

A Aged também apreendeu cinco quilos de carne de animal silvestre, conhecida como “carne de caça” e proibida por lei, exceto se proveniente de criações autorizadas e fiscalizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).