Fiscalização do Detran-Ma identifica fraude em veículo de Santa Inês

Vistoriadores do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) identificaram um processo de clonagem de veículos ao examinarem uma Hillux, na tarde desta terça (24), em Santa Inês.

Ao colocarem o número do chassi no Sistema para realizar o emplacamento do veículo, os vistoriadores verificaram que o mesmo número já havia sido utilizado em outro veículo na cidade de Seabra, no estado da Bahia. Diante disso, a equipe da 9ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) em Santa Inês, encaminhou o caso para a Polícia Rodoviária Federal para os devidos procedimentos legais.

Fraudes como essa estão sendo evitadas graças ao bom trabalho de fiscalização dos agentes de vistoria do Detran-MA, que tem recebido treinamento especializado para identificar esses e outros tipos de falsificações que podem ocorrer na legalização de veículos.

A Diretora Geral do Detran-MA, Larissa Abdala, afirmou que o Detran-MA está empenhando em coibir qualquer tipo de fraude na regularização dos veículos.

“Estamos aprimorando procedimentos e intensificando o rigor das vistorias, principalmente depois da capacitação que fizemos com os funcionários através do Curso de Identificação Veicular realizado recentemente”, declarou a Diretora.

O Detran-MA continua otimizando os seus serviços à comunidade, realizando a renovação de equipamentos e promovendo treinamentos especializados para seus funcionários. Já para o mês de Março de 2017 está programada mais uma turma para o curso de Identificação Veicular.