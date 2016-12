Final de semana do réveillon terá maioria das praias limpas na Região Metropolitana

Os ludovicenses e turistas que desejam manter a tradição e comemorar a chegada do ano novo na beira do mar terão a disposição 80% dos pontos das praias de São Luís e São José de Ribamar próprias para banho. É o que aponta o laudo semanal de balneabilidade divulgado nesta quinta-feira (28), realizado pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema). Dos 21 pontos aferidos, 17 estão próprios para banho.

O relatório – realizado entre os dias 21 e 25 de dezembro – aponta que somente três pontos da Praia da Ponta D’areia (Bar do Dodô, em frente a Praça de apoio ao banhista e em frente ao Hotel Brisa Mar), e um da Praia de São Marcos (Foz do Rio Calhau), estão impróprios para o banho. As praias do Calhau, Olho D’agua, Meio e Araçagi estão 100% liberadas. OS 17 pontos próprios vão garantir um réveillon com praias balneáveis e a manutenção de tradições de final de ano.

De acordo com o governador Flávio Dino, o réveillon deste ano trás um atrativo a mais para a comemoração nas praias, já que, depois de muitos anos, a virada de ano contará com mais de 80% dos pontos próprios para banho. Ele enfatizou que o Governo do Estado está em um processo continuado de limpeza das praias, com atuação semanal para conter esgotos clandestinos, “para progressivamente nós termos, de modo definitivo, a conquista de 100% das praias limpas”.

“O que eu posso garantir é que agora, nesse momento, no alvorecer de 2017, pela primeira vez em muitos réveillons, as pessoas vão poder pular todas as ondinhas e praticar todos os seus rituais próprios de celebração da vida, da alegria, com as suas famílias”, ressaltou o governador.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Marcelo Coelho, após monitoramento, fiscalizações em hotéis, condomínios, grandes empreendimentos e outros espaços, foi possível obter bons resultados neste ano. “Em outubro atingimos o ápice mantendo durante todo o mês 100% dos pontos monitorados próprios para banho. É um trabalho árduo. O lançamento de esgoto in natura atrapalha nosso trabalho”, explicou.

Ele esclareceu que no último mês houve bastante lançamento de esgoto clandestino, principalmente na região da Ponta D’Areia. “Mas estamos fazendo um trabalho firme, fiscalizando os empreendimentos da área e já podemos verificar os resultados dessa ação nesse último laudo. O número de pontos impróprios caiu de 9 para 4. E vamos continuar firmes e fortes para a manutenção da limpeza das nossas praias”, realçou Coelho.

Investimentos em saneamento

Desde o início de 2015, a Companhia de Saneamento Ambiental (Caema), por meio do programa ‘Mais Saneamento’ está investindo na construção de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) – a exemplo da já inaugurada do Vinhais e a do Anil que está em fase de conclusão – e na manutenção e melhoramento permanente das já existentes.

Além disso, a Companhia trabalha na implantação de redes coletoras – como na emissária de efluentes na Av. Daniel de La Touche, no Bairro da Cohama, que vai pôr em desuso uma antiga rede de esgoto que causava transtornos devido ao desgaste e ação de fatores externos, como o fluxo pesado de veículos no local. Existe também o esforço na manutenção de elevatórias e substituição de estruturas sucateadas. “Avançamos muito, mas em algum momento é possível ter um eventual problema em razão do sucateamento dos sistemas e de lançamentos clandestinos de esgoto”, pontuou o presidente da Caema, Davi Telles.