Festas contarão com esquema especial de segurança em todo o estado

O período que compreende o Natal e o Réveillon em todo o Maranhão contará com esquema especial de segurança realizado pelas Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. Além dos locais de festa, onde se formam as grandes aglomerações, o policiamento será reforçado em estradas, avenidas e bairros com a realização de incursões e operações de barreiras, além de revistas a pedestres, veículos e coletivos na capital e no interior do estado.

Na Grande Ilha, cerca de 400 militares reforçam a segurança em centros comerciais até as 20h do dia 24 de dezembro. Com efetivo a pé, em motocicletas e viaturas, a operação ‘Natal Seguro’ contempla localidades como o Centro de São Luís e bairros do João Paulo, São Cristóvão, São Francisco, Vila Luizão, Anjo da Guarda, Cidade Operária, Maiobão e nas proximidades de grandes shoppings, localizados nas avenidas São Luís Rei de França, Daniel de La Touche e Carlos Cunha.

Após o encerramento das atividades do comércio, será a vez da operação se direcionar aos bairros, como explica o coronel Pedro Ribeiro, comandante do CPAM I (Comando de Policiamento de Área Metropolitana). “A partir das 20h do dia 24 iremos iniciar as incursões nos bairros, com policiais em vans, viaturas e motocicletas. Além disso, haverá realização de barreiras policiais e também ficam mantidas as operações ‘Busca Implacável’, que faz as revistas nos ônibus e a ‘Malha Metropolitana’, que permite a cobertura de grandes vias de toda a ilha”, informou.

O deslocamento de passageiros também será contemplado no esquema. Haverá segurança reforçada no terminal da Ponta da Espera e na Rodoviária de São Luís, quando aumenta a movimentação de chegada e saída da capital; maior vigilância externa nas unidades do Sistema Penitenciário e da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac).

Interior do estado

Por todo o estado também haverá realização de barreiras durante o período, como destacou o comandante do Policiamento no Interior, coronel Gonçalo Alves de Sousa. “Em todos os 213 municípios que integram as regionais do interior haverá cobertura especial para os locais de festas e aglomerações, além de barreiras policiais nas estradas de todas essas regionais”, declarou.

Para cidades e polos turísticos mais afastados, também estão sendo destinados policiais para atenção especial. “Faremos frente a qualquer tipo de situação para evitar ocorrências. Realizaremos a cobertura de operações de reabastecimento de caixas eletrônicos de todo esse período e outra operação especial será a cobertura de cidades e locais de atração turística, garantindo a segurança para aqueles que procuram tranquilidade e locais mais afastados, como em Carolina, por exemplo,”, detalhou o comandante.

Réveillon

Na Região Metropolitana de São Luís, 370 policiais a pé farão a segurança de quem se direcionar a uma das praias da orla da Grande Ilha na noite da virada. A operação ‘Réveillon Seguro’ vai se entender da praia da Guia em São Luís à praia de São José de Ribamar e também vai incluir o policiamento a cavalo e motorizado em viaturas, motocicletas e quadriciclos, além do patrulhamento aéreo. Haverá ainda a formação de barreiras policiais para evitar a entrada de armamentos e drogas nos pontos de realização dos shows do ‘Réveillon de Todos’.

“Serão montadas três barreiras de contenção na Avenida Litorânea para revistas a pessoas e veículos. O trabalho vai ser coordenado pelas equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que se concentra a partir da descida do parquinho cobrindo todas as entradas do circuito”, detalhou Pedro Ribeiro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBBMA) também estará de prontidão nas festas da virada, com equipes reforçadas a postos desde o dia 30, na Praça Nauro Machado até o dia 1° de dezembro, como detalha o coronel Israel Lopes, comandante operacional do Corpo de Bombeiros.

“No dia 30, na Praça Nauro Machado em São Luís teremos 30 bombeiros e 6 viaturas de apoio. Já nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro teremos o reforço de 100 militares da corporação fazendo a segurança das pessoas em toda a orla, tanto da areia quanto em embarcações”, detalhou o coronel Israel.

Na volta da praia, no dia 1° de janeiro, banhistas e frequentadores também poderão contar com atenção especial para os coletivos, uma vez que serão montadas barreiras estratégicas nas rotas de todas as praias de São Luís. Já para quem se direcionar a igrejas e retiros, o coronel Pedro Ribeiro orienta a comunicação da realização dos eventos à polícia.

“É muito importante que grandes grupos que se direcionam a áreas afastadas comuniquem a realização desses eventos à polícia, para que assim a gente possa comunicar diretamente ao batalhão que faz o patrulhamento da região, para que a polícia troque telefones com a comunidade e possa ser garantida a segurança dos participantes”, afirmou o comandante.

As comunicações sobre retiros e outros eventos religiosos podem ser feitas por meio de ofício destinado ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana e entregue no Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, localizado na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65074-220.

Ocorrências

A Polícia Civil vai manter os plantões centrais do Bom Menino, Cohatrac, Vila Embratel, Cidade Operária e Maiobão em funcionamento durante todo o período para o atendimento à comunidade, principalmente, no Réveillon, quando a movimentação é mais intensa. O trabalho da Segurança será realizado com apoio das Secretarias de Cultura do Estado (Sectur) e município (Secult); Secretarias municipais de Segurança com Cidadania (Semusc) e de Trânsito e Transportes (SMTT); Blitz Urbana; Vigilância Sanitária e Cemar.

A população também pode colaborar pelo telefone 190, por meio do número no WhatsApp (98) 9.9163.4899 e pelo aplicativo ‘ByZu 2.0’, compatível com todos os sistemas operacionais. Os canais estão disponíveis 24 horas, todos os dias da semana.