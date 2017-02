Festa das Escolas de Samba será realizada nesta sexta-feira (3) em São Luís

Valorizando a tradição do desfile de Escolas de Samba, a programação do ‘Pré-Carnaval de Todos 2017’ oferece aos maranhenses e turistas a ‘Festa das Escolas de Samba’, evento que será realizado nesta sexta-feira (3), no Ceprama, no bairro da Madre Deus, em São Luís, a partir das 21h. A iniciativa é da Liga das Escolas de Samba, com o apoio do Governo do Maranhão.

Dentre as escolas que integram a programação estão: Terrestres do Samba, Túnel do Samba, Marambaia do Samba, Turma do Quinto, Turma da Mangueira, Flor do Samba, Império Serrano, Mocidade da Ilha, Favela do Samba, Escola de São José de Ribamar e para encerrar haverá o show com o grupo Vamos de Samba.

Pré-carnaval

Às quintas-feiras, as noites de festas irão ocorrer sempre no Canto da Cultura, localizado no Centro Histórico de São Luís. Já às sextas-feiras, a Praça Nauro Machado será tomada pelos foliões. Aos sábados, o ponto das brincadeiras será a Praça dos Catraieiros, em frente à Casa do Maranhão. Para as crianças, o Governo do Estado preparou uma programação que será oferecida, também no sábado, na Praça da Lagoa. No domingo, a festa será no Espigão Costeiro e na tradicional Praça da Saudade, no bairro da Madre Deus. As atrações que animarão o público nestes locais ainda não foram divulgadas pela Prefeitura de São Luís e Governo do Maranhão.

Segurança

Para que os brincantes se sintam mais seguros, a Polícia Militar do Maranhão (PMMA), preparou estratégias de atuação durante o pré-carnaval. O policiamento será reforçado em locais do evento e em pontos de ônibus e de acesso aos circuitos pré-carnavalescos, com policiamento a pé, motorizado, em viaturas e também com grupamentos a cavalo.