Fesma faz mais de 800 atendimentos a prejudicados pela chuva em Pedreiras e Trizidela do Vale

As equipes da Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma) fizeram, até esta quarta-feira (18), 817 atendimentos a moradores prejudicados pelas fortes chuvas nas cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale.

A previsão é que as equipes fiquem nos dois municípios até sexta-feira (20). Mas, a Fesma vai continuar dando apoio às equipes locais.

O município de Trizidela do Vale criou a Força Municipal de Saúde para dar continuidade aos atendimentos.

A Fesma está nos municípios atingidos pela chuva para prevenir a disseminação de doenças comuns após enchentes, como febre e diarreia. A lavradora Leidy Maria, de Trizidela, diz que os médicos e enfermeiros “estão dando a maior atenção para gente. Apesar da situação ser triste, nós estamos tendo apoio de muita gente”.

Resultados

A Fesma foi criada para atuar no Plano Mais IDH, que leva uma série de ações para melhorar a qualidade de vida nas 30 cidades com os piores índices sociais do Maranhão.

Em pouco mais de dois anos de atividades, as equipes da Fesma têm importantes resultados. Foram realizados mais de 750 mil atendimentos, com foco nos grupos prioritários (gestantes, crianças menores de um ano, hipertensos, diabéticos e busca ativa de casos de hanseníase); elaboração em parceria com os municípios de 150 planos de intervenção; implantação de 28 Farmácias Vivas e construção de três hortos; triagem de aproximadamente 15 mil pacientes para o programa Sim, Eu Posso!; participação em 56 atividades de mobilização assistencial (Caravana de Todos, Dia D Mais IDH e mutirões); adoção da metodologia da Planificação da Atenção Primária nos 30 municípios do Mais IDH, dentre outras ações.