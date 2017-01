“Férias em Trânsito” leva ações educativas para a Baixada Maranhense

Com o objetivo de alertar os condutores de veículos para boa conduta no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MA) está realizando ações educativas nos municípios de Santa Helena, Turilândia e Mirinzal, na região da Baixada Maranhense. A iniciativa faz parte da campanha “Férias em trânsito: se vale a diversão, vale mais a segurança!”, que, neste mês, colocará em prática atividades voltadas para conscientizar motoristas, de veículos e motocicletas, sobre as condições de segurança necessárias para sua proteção e dos passageiros. A campanha acontece por meio de parceria com a Polícia Militar do Maranhão (PMMA), por meio da Companhia de Policia Militar Rodoviária Independente (CPRV Ind).

Durante as ações, a equipe da Coordenadoria de Educação para Trânsito apresenta aos motoristas informando sobre a campanha de prevenção de acidentes e os cuidados necessários para dirigir nas estradas no período das férias. Em seguida, entregam materiais educativos com dicas de segurança, como o uso do cinto de segurança para motoristas e passageiros de carros e capacetes e retrovisores para motociclistas.

O chefe da Estatística do Detran-MA, Rafael Coutinho, que coordena as atividades educativas, desenvolvidas na região da 7ª Ciretran de Pinheiro, lembra que o objetivo da abordagem é conscientizar as pessoas sobre os perigos no trânsito, principalmente nas férias, quando o fluxo de veículos aumentam nas estradas. “O Detran-MA pretende alertar os motoristas e passageiros para uma mudança de conduta no trânsito e contribuir para a diminuição dos índices de acidentes”, explica.

Durante uma abordagem, a empresária Maria de Fátima Silva, moradora de Mirinzal, disse que, apesar de nunca ter vivido uma situação de acidente no trânsito, aposta nas campanhas educativas para que todos tenham mais segurança. “A direção defensiva ainda é a melhor escolha para um transito seguro”, afirmou.

De acordo com a coordenadora de Educação para o Trânsito, Rosetânia de Farias, as atividades da campanha serão executadas até o fim deste mês em vários pontos de São Luís e outros municípios do estado, com abordagens educativas sobre o uso dos itens indispensáveis de segurança.