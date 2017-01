‘Férias em Trânsito’ e ‘Direção Certa’ marcam o pré-carnaval de São Luís

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) realizou neste fim de semana, uma série de ações educativas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Companhia de Polícia Rodoviária Militar Independente (CPRv-Ind). Na sexta-feira, 27, durante as atividades do Projeto ‘Direção Certa, mais que um papo de bar’, a equipe de educadores do Detran-MA visitou os bares da Lagoa e no domingo, 29, foi a vez dos foliões do circuito da Madre Deus, receberem as ações da Campanha ‘Férias em Trânsito’.

Na Madre Deus, com ajuda de um carro de som e em ritmo de carnaval, os educadores alertaram centenas de foliões sobre os perigos de dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas. Nas abordagens, foram distribuídos panfletos com dicas de trânsito. A Coordenadora de Educação para o Trânsito, Rosetânea de Farias, participou das ações e falou que o foco durante o período carnavalesco é a conscientização sobre a Lei Seca.

“Nesta época, queremos fazer o motorista entender que não pode beber e dirigir. Estamos nas ruas, para tirar as dúvidas sobre a Lei Seca. Como diz a mensagem da Campanha Férias em Trânsito: se vale a diversão, mais vale a segurança”, destacou a coordenadora.

Durante a festa, muitos foliões elegeram um anjo para ser o motorista. A enfermeira Denise Vieira decidiu se divertir sem consumir bebidas alcoólicas para poder dirigir depois. “Todos no grupo ficam mais tranquilos, sabendo que eu estou aqui para levar todo mundo com segurança pra casa. Os parentes que ficam aguardando nosso retorno também deixam de se preocupar”, disse ela.

Donos de bares também sentiram a mudança de comportamento entre os foliões. “Já vi muita gente dizer que não está bebendo porque vai dirigir. Há uns anos, não via ninguém com essa consciência”, disse José Raimundo, dono de um bar na Madre Deus.

Direção Certa

As ações educativas do Detran-MA e parceiros também foram realizadas nos bares da Lagoa da Jansen, onde mais de 350 pessoas foram alertadas sobre os riscos de misturar bebida e direção.

Foram disponibilizados mais de 150 testes do etilômetro para aqueles que se interessaram em constatar a quantidade de álcool no organismo. Os testes foram feitos pelo Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Santos Júnior e por funcionários do Departamento, somente em caráter educativo. “Esse trabalho em parceria com o Detran-MA tem nos gerado muitos efeitos positivos. A população tem se mostrado acessível em relação a esse tipo de ação e, baseado no que constatamos nos locais que passamos, o número de pessoas conscientes com os cuidados no trânsito, é bem alto”, enfatizou o inspetor da PRF, Santos Júnior.

Ação no Shopping Pátio Norte

Ainda na sexta-feira, 27, as atividades da Campanha ‘Férias em Trânsito’ também foram realizadas no Shopping Pátio Norte. Além de distribuir material educativo, a equipe do núcleo de educação para o Trânsito da Unidade Avançada de Atendimento de Paço do Lumiar, montou um stand no local onde ficaram expostos os equipamentos obrigatórios de segurança para condutores e passageiros, principalmente para crianças. Quem passava pelo local podia tirar dúvidas sobre o funcionamento e o uso correto do bebê-conforto, da cadeirinha, e do assento de elevação.