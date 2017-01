Férias, balneabilidade e segurança atraem banhistas para as praias de São Luís

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, por meio da “Operação Férias”, desenvolvida pelo Batalhão de Bombeiros Marítimo (BBMar) intensifica a segurança dos banhistas da orla Marítima de São Luís.

Coordenada pelo Tenente Coronel Márcio Robert de Araújo, por meio do Comando Operacional Especializado (COEBM), a operação consiste em um conjunto de ações preventivas para aumentar a segurança nas praias, diminuindo as situações de risco de afogamento e outros acidentes.

Em função do aumento do fluxo de banhistas, o BBMar direciona um maior efetivo para este período, com o reforço de militares de outras unidades que possuem habilitação para o serviço e o emprego de escalas extras com os Guarda vidas da própria Unidade.

Além disso, o BBMar está realizando o “Curso de Guarda-Vidas 2017” com o objetivo de melhor qualificar e aumentar o efetivo especializado na Orla Marítima, buscando, assim, tornar as praias de São Luís uma opção de lazer cada vez mais segura.

Com os crescentes investimentos do Governo do Estado em estações de tratamento de esgoto e a despoluição de rios da capital, observa-se um aumento do número de banhistas. Por conta disso, o CBMMA reforça as ações do Batalhão Marítimo, com a disponibilização de mais cinco novos quadriciclos, que reforçam a frota de viaturas, ambulâncias e embarcações durante a Operação de segurança nas praias.

Segundo a Major Chahini, comandante do BBMar, a “Operação Férias” decorre da necessidade de aumentar a segurança dos frequentadores das praias devido ao aumento do fluxo de banhistas. “Como sabemos, nossas praias são sempre um grande atrativo no período de férias, tanto para a população maranhense quanto para os turistas, dessa forma estamos intensificando as orientações às milhares de pessoas que passam por nossas praias”, comentou a major.

O Capitão Spíndola, subcomandante do BBMar, afirma que as guarnições de Bombeiros estão dando especial atenção às correntes de retorno, responsáveis por cerca de 85% dos afogamentos, já que neste período há um grande fluxo de pessoas oriundas de outros Estados e do interior do Maranhão que desconhecem os riscos e as particularidades de nosso litoral.

Orientações sobre segurança nas praias: