Felipe Camarão participa de mesa de discussão sobre novo Ensino Médio, em evento em São Paulo

O secretários de Estado da Educação, Felipe Camarão (MA) e Idilvan Alencar (CE) participaram de uma mesa de discussão da Feira Bett Educar, na tarde desta -feira (10), em São Paulo, sobre o Novo Ensino Médio e a implementação nos estados. Com mediação de Gustavo Heidrich, editor da Nova Escola, o evento contou com a expressiva participação de gestores e professores de escolas da rede pública e privada.

O secretário Felipe Camarão destacou o momento como oportuno para a discussão do tema que desde o princípio levantou questionamentos. “A proposta do novo ensino médio traz mudanças que necessitam ser analisadas sob os olhares de todos, como educadores, alunos e entidades que compõem nossa educação. essa discussão com a expressiva participação de educadores só engrandece o processo de mudança que todos teremos que passar”, enfatizou.

Sobre a Bett

Educação, inovação e tecnologia. Estes são os principais pilares adotados pela Bett Educar para a edição de 2017, que iniciou nesta -feira (10) e prossegue até o próximo (13), no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (antigo Imigrantes Expo), na capital paulista.3

Com o intuito de contribuir para a qualidade da educação, o Congresso Bett Educar está organizado de forma a propiciar aos educadores que dele participam, mais do que uma oportunidade de informação, uma real possibilidade de formação. “Na Bett, acreditamos que podemos contribuir para um futuro melhor, como agentes transformadores da mudança na educação. Para isso, reunimos pessoas, práticas, conceitos, tendências, inovação e tecnologias para oportunizar o desenvolvimento dos educadores, maximizando a aprendizagem dos alunos”, diz Vera Cabral, curadora do evento.