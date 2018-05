“Feira Nova sabe que pode contar com o Governo”, diz prefeito em reunião com Flávio Dino

O governador Flávio Dino recebeu nesta quarta-feira (2), no Palácio dos Leões, o prefeito da cidade de Feira Nova do Maranhão, Tiago Dantas.

Durante a reunião, o governador reafirmou o compromisso da gestão estadual com a população de Feira Nova e garantiu a continuação do Programa Mais Asfalto e a conclusão da reforma da escola estadual no município.

“O prefeito Thiago trouxe aqui reivindicações que já estão em andamento nas nossas secretarias e que vamos começar, como o Programa Mais Asfalto, de apoio à pavimentação de vias urbanas. Temos também a liberação de recursos para equipamentos ao hospital da cidade e a conclusão das obras de reconstrução da escola estadual do município”, conta Flávio Dino.

“O povo de Feira Nova sabe que pode contar com a ajuda do Governo do Estado. Nós saímos daqui com a certeza de contar com o Mais Asfalto, a conclusão da escola e o convênio para os equipamentos do hospital e da nova praça”, afirma Tiago Dantas.

A cidade de Feira Nova comemora também o recebimento de uma viatura e uma ambulância. “Com certeza são veículos que ajudam muito a população de Feira Nova”, completa o prefeito.