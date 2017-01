Expedição de CNH, categoria B, vai exigir aulas práticas em simulador de trânsito 

Desde o dia 1º de Janeiro deste ano, as pessoas que pretendem tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B, no Maranhão, terão que fazer aulas práticas em simulador de trânsito. A exigência do equipamento no curso de direção veicular é uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), previsto na Resolução nº 168/2014 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

“No caso do Maranhão, essa exigibilidade foi suspensa várias vezes por meio de decisões judiciais, em processos instaurados pelo Sindicato das Auto Escolas do Maranhão (Sindauma) contra a União Federal, todas já tomadas sem efeito”, informou a diretora Geral do Detran-Ma, Larissa Abdalla. Ela explicou que, por determinação do Denatran, o sistema foi bloqueado para todos os Centros de Formação de Condutores (CFC’s) que não utilizarem os simuladores a partir de 01 de Janeiro de 2017, determinação esta que inclui os CFC´s do Maranhão que estiverem nesta situação.

A diretora do Detran/MA destaca, também, a decisão do Denatran sobre a realização das aulas em simulador por candidatos que iniciaram o processo para obtenção da CNH no ano passado no Estado. “Os candidatos com processo aberto em 2016, no Maranhão, serão isentos do curso prático em simulador de direção veicular se finalizarem o processo até o dia 31 de janeiro de 2017. Quem perder o prazo terá que fazer as aulas no equipamento”, alertou.

O presidente do Sindauma, Rami Ribeiro, esclarece que, em dez dias, os candidatos à habilitação no Estado já poderão fazer as aulas obrigatórias em simuladores de trânsito. Inicialmente, os equipamentos ficarão à disposição dos alunos em centros compartilhados. “Para atender os candidatos, teremos o equipamento na sede do Sindauma, e em algumas autoescolas, que funcionarão como centros de compartilhamento. Neste primeiro mês da obrigatoriedade, teremos em São Luís, por exemplo, 20 simuladores, um número capaz de atender a demanda de dois mil candidatos. E mais equipamentos estão sendo instalados no interior do Maranhão”, explicou Rami Ribeiro.

O candidato à obtenção da CNH para condução de automóveis deve cumprir um mínimo de 5 horas/aula no simulador, sendo uma delas para o aprendizado da condução de veículos em ambiente noturno.