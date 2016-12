Estudantes do Iema Pindaré-Mirim melhoram o IMC a partir de acompanhamento nutricional 

O Governo do Maranhão registrou mais um resultado positivo do trabalho que vem realizando no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema). Levantamento feito por profissionais que atuam no Iema Pindaré-Mirim mostrou que estudantes da instituição tiveram uma melhora no Índice de Massa Corporal (IMC) a partir do acompanhamento nutricional que os adolescentes têm recebido na unidade de ensino.

O resultado é extremamente importante porque evidencia que o trabalho desenvolvido no Iema vai além do ensino, considerando outras dimensões como a garantia de uma vida saudável para que os estudantes possam aprender mais e com qualidade.

“Esse levantamento explicita o trabalho diferenciado feito com os nossos estudantes em cada uma das unidades do Iema no que diz respeito ao acompanhamento do desenvolvimento nutricional. Em cada unidade temos uma equipe multidisciplinar contando tanto com nutricionista, quanto com enfermeira, e esse trabalho foi realizado pela enfermeira da unidade de Pindaré, que tem desde o início do ano letivo acompanhado a evolução dos estudantes no que diz respeito ao seu índice corporal”, enfatizou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Jhonatan Almada.

O secretário destacou que isso significa que os estudantes do Iema não só aprendem do ponto de vista do conhecimento científico com desenvolvimento de uma habilidade técnica, mas também aprendem como cuidar melhor da saúde e da alimentação. “A alimentação é oferecida pelo Governo do Estado e os estudantes têm direito a três refeições diárias na escola, onde permanecem das 7h da manhã às 17h”, ressaltou Jhonatan Almada.

O gestor geral do Iema Pindaré, Carlos Alberto Gonçalves Colares, disse que toda a equipe de gestores da instituição, formada ainda por Frank Oliveira da Silva (gestor Administrativo Financeiro) e Ellen Kelly Lima de Souza (gestora Pedagógica) tem se empenhando para o sucesso do projeto da gestão estadual para criação do Iema.

“Com certeza esse é um grande projeto e um marco do Governo do Maranhão. Ao integrar o ensino médio ao técnico profissionalizante em uma escola de tempo integral o governo garante uma educação de qualidade para os estudantes maranhenses. Esse é um projeto que deve se tornar uma política de governo. Temos visto o avanço dos alunos a cada dia em todos os aspectos”, disse o gestor.

A enfermeira do Iema Pindaré-Mirim, que coordenou o levantamento sobre o IMC dos alunos, Lidyane Souza Ribeiro, contou que para obter os bons resultados houve o envolvimento não só dos alunos, mas também dos pais. “Conversei individualmente com aqueles alunos que estavam abaixo ou acima do peso e, em alguns casos, chamei os responsáveis desses alunos para que pudessem ajudar nesse trabalho. Como acontece com quase todos os jovens, muitos dos nossos têm resistência a determinados alimentos e isso prejudica a dieta saudável”, contou.

Lidyane Souza Ribeiro lembrou que no início do ano letivo constatou-se que dos 120 alunos que ingressaram na escola, cerca de 90% estavam abaixo do peso e quatro acima. Após o trabalho feito junto aos alunos sobre a importância de uma alimentação saudável e adequada, houve mudança no percentual e atualmente de cada grupo de 40 alunos, pelo menos 30 ganharam peso e dos três que estavam acima do peso apenas uma aluna não conseguiu alcançar o IMC considerado ideal para a altura dela.

Entre os alunos que melhoram o IMC estão Sales Rogério Souza Júnior, de 17 anos, que estava acima do peso, e Ana Paula Alves de Souza, 15 anos, que estava abaixo. Rogério Souza atribuiu sua perda de peso à rotina organizada das refeições, o que também foi apontado por Ana Paula.

“Antes de entrar por Iema eu comia sempre fora de hora e também não respeitava as quantidades certas dos alimentos. Hoje nós temos um horário estabelecido para cada alimentação e a orientação da enfermeira Lidyane, que sempre nos chama a atenção para nos alimentarmos de forma correta. Com isso estou seis quilos mais magro. Sai dos 96 para 90 quilos”, contou Rogério, que tem um 1,80 de altura.

Ana Paula conta que o caso dela era o oposto de Rogério, lutava para ganhar peso. “Eu era muito magra e isso prejudicava a minha vida. Sentia muita tontura e por várias vezes passei mal. Agora me sinto bem mais disposta e entendo o quanto uma boa alimentação é importante para nossa vida de forma geral”, disse a estudante, que no início do ano letivo pesava 45,60 quilos e hoje está com 52,20. “Agora estou bem melhor”, declarou Ana Paula.