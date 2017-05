Os estudantes do Centro de Ensino Francisco Fiim, localizado no povoado Bananal, em Governador Edson Lobão, vão ganhar uma quadra poliesportiva coberta. As obras, já iniciadas, são resultado de uma parceria entre os governos do estado e federal. Com investimento de R$ 490.982,20, os serviços são executados pela secretaria de Estado da Infraestrutura e a meta é terminar no primeiro semestre deste ano.

A escola é a única de Ensino Médio no local e atende a quase 300 alunos, que praticam as atividades físicas em espaços cedidos por outras escolas ou na quadra do Município. “A gente tem que atravessar a cidade para aula de educação física. Vai melhorar o acesso as aulas, com a quadra ao lado da escola”, disse o estudante, Flávio Roberto Dantas.

“Nós sabemos que os estudantes dão muito valor a esses equipamentos. Nas escolas que reconstruímos diagnosticamos isso, todos pedindo que fossem construídas quadras cobertas para as práticas esportivas além de ser um espaço de integração para a nossa juventude”, explicou o secretário Clayton Noleto.

Para a comunidade escolar, além de garantir mais qualidade durante as práticas de atividades físicas e recreativas, a quadra vai proporcionar um ambiente para os eventos do colégio. “Nossa escola tem 24 anos e os alunos precisavam de um local para as atividades esportivas e também para os eventos que sempre promovemos. Assim, vamos mais condições de proporcionar o protagonismo juvenil”, conta a diretora adjunta, Ivone Silva.

No espaço haverá arquibancadas, banheiros, vestuários e um depósito para materiais. Nela, será possível a prática de esportes como basquete, vôlei, futsal e outras modalidades. Todo o ambiente possuirá as adequações necessárias para atender as pessoas com deficiência, com objetivo de garantir a inclusão social.