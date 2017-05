Estreias, novidades e mais diálogo com os maranhenses: é a Nova 1290 Timbira

A Rádio Timbira entra numa nova fase nesta terça-feira (2). Nova programação, apresentadores, conteúdo e até nome novo: é a Nova 1290 Timbira. O número faz referência à frequência AM da emissora, que ficou 20 anos abandonada, mas foi resgatada a partir de 2015 e vem se renovando desde então.

Uma das principais novidades é a transmissão simultânea do Jornal das Onze para uma rede de aproximadamente 40 rádios. Ronald Pimenta, que já atua na Timbira, vai comandar o programa, a partir das 11h, de segunda a sexta-feira, ao lado de Maria Espíndola.

O diretor da Nova 1290 Timbira, Robson Paz, diz que a transmissão em rede democratiza a comunicação, já que permite levar a informação para todas as regiões do estado. “Com um bom e verdadeiro jornalismo, informação de qualidade e honestidade acima de tudo, será o Maranhão falando com o Maranhão”, afirma.

Robson Paz diz que o diálogo com a população será ampliado, uma vez que a Timbira também vai veicular conteúdo das rádios que formam a rede de transmissão. Isso significa maior presença das diversas regiões maranhenses na programação da rádio.

Tecnologia e democratização

Essa rede de transmissão via satélite faz parte dos investimentos em tecnologia da Nova 1290 Timbira, que contempla também a convergência das mídias.

“O caminho é trabalhar não apenas o rádio tradicional, mas atuar fortemente nas redes sociais”, explica Robson Paz.

A estreia da nova programação será acompanhada por um novo portal, focado em material multimídia. Haverá atualizações permanentes e instantâneas nos canais da Timbira – como Facebook e Twitter – para o conteúdo da programação ser acessível a um maior número de pessoas, além de incentivar a interação e o diálogo com os maranhenses.

“Tínhamos uma rádio totalmente sucateada. Ela foi resgatada e revitalizada pelo governador Flávio Dino para funcionar como um canal de diálogo com o povo maranhense. É esse o caminho que continuamos seguindo, agora com mais equipamentos, mais recursos e um alcance muito maior”, afirma o diretor da Nova 1290 Timbira.

A emissora também se prepara para migrar para a FM, dentro do plano de expansão de qualidade e de audiência.

Novidades

As novidades da programação incluem o Coisa Nossa, que vai abordar temas culturais, sob o comando de José Raimundo Rodrigues; e o Ronda 1290, que será dedicado a assuntos policiais, com Silvan Alves. Além de muitas outras atrações. Programas que são referência na comunicação do Maranhão, como é o caso do Comando da Manhã, com Gilberto Lima, serão mantidos. Veja abaixo como vai ficar a programação da Nova 1290 Timbira.

PROGRAMAÇÃO

Segunda a sexta-feira

5h – Primeira Hora, com Láercio Júnior

6h – Bom Dia 1290, com Batista Matos

7h – De primeira, com Marcus Saldanha

8h – Comando da Manhã, com Gilberto Lima

11h – Jornal das Onze, com Ronald Pimenta e Maria Espíndola

12h – Ronda 1290, com Silvan Alves

13h – Fome de Bolsa, com Edvan Fonseca

14h – Comunidade Interativa, com Edvaldo Oliveira e Mônica Lima

16h – Coisa Nossa, com Zé Raimundo Rodrigues

18h – Contraponto, com Ivson Lima

19h – Voz do Brasil – EBC

20h – Papo Cabeça, com Renato Júnior e convidados

22h – Jogo Rápido, com Gil Porto

22h30 – Revista da Noite, com Marden Ramalho0h – Reprises

Sábado

6h30 – A Voz do Campo, com Janice Lima e Samara Andrade

7h30 – Redação 1290, com Marcus Saldanha, Jorge Vieira, Ivson Lima, Cunha Santos e entrevistado

10h – Sabadão Informativo, com Edvaldo Oliveira

12h – Balaio Cultural, com Gisa Franco e Zema Ribeiro

14h – Maranhão Esportivo, com Rony Moreira

15h30 – Jornada Esportiva

20h – Sábado é Show, com Ronald Pimenta

Domingo

7h – África Brasil Caribe, com Ademar Danilo

8h – Natureza Viva, com Mara Régia – EBC

10h – Domingo Notícia, com Marden Ramalho

12h – Aquecimento Esportivo, com Gil Porto

15h – Jornada Esportiva

21h – Brasil de Toda Gente, com Antônio Moreno