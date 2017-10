“Este é o Governo dos menos favorecidos”, diz representante dos municípios sobre gestão Flávio Dino

“O Governo tem dado uma atenção especial às comunidades rurais, onde vive 40% da população do Maranhão. É, portanto, um Governo voltado aos menos favorecidos”, disse o presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), Cleomar Tema, durante a entrega de equipamentos agrícolas a sete cidades maranhenses pelo governador Flávio Dino, na manhã desta segunda-feira (9), no Palácio dos Leões.

A solenidade também contou com a presença dos prefeitos das cidades beneficiadas, de secretários estaduais e outras autoridades. Para o presidente da Famem, o ato é mais uma prova do empenho da atual gestão para governar junto aos municípios, levando investimentos para áreas prioritárias.

“São sistemas de água levados às comunidades, benefícios e recursos nas áreas social, da educação, da saúde. Sem dúvida, as ações do Governo são municipalistas”, ressaltou Cleomar Tema, que também é prefeito do município de Tuntum.

Durante a entrega, Flávio Dino destacou a importância da aquisição de insumos para o setor produtivo como forma de impulsionar a economia do estado. “Nós teremos o crescimento do Produto Interno Bruto, ou seja, da riqueza que circula no Maranhão nesse ano, apesar da crise brasileira, e devemos isso em larga medida ao trabalho da agricultura e da pecuária”, frisou.

Na ocasião, Flávio Dino agradeceu a contribuição dos parlamentares maranhenses na conquista de emendas que possibilitam esta e outras entregas de equipamentos aos municípios, a exemplo de ambulâncias, viaturas policiais, poços, dentre outros benefícios.

O governador anunciou, ainda, a entrega de mais viaturas esta semana, totalizando 833 veículos entregues pela atual gestão, entre caminhonetes, veículos de passeio e motocicletas, para o reforço da segurança pública no interior do estado.

Autor da emenda parlamentar que possibilitou a aquisição dos equipamentos agrícolas, o deputado federal Weverton Rocha divulgou as próximas entregas. “Essa emenda atende 46 municípios. Agora, são oito municípios que estão recebendo e logo nos próximos dias serão outros lotes, com mais municípios sendo apoiados na agricultura familiar”, disse.

O secretário de Estado de Agricultura e Pecuária (Sagrima), Márcio Honaiser, frisou a relevância das parcerias promovidas pelo Governo com as demais ações desenvolvidas nessa área através da Sagrima. “São parcerias que se somam a tudo o que o Governo já vem fazendo, principalmente no âmbito do Programa Mais Produção, além de uma série de programas como o Mais Sementes, o Mais Irrigação, as Cadeias Produtivas, o Agropolos”, afirmou.

“Esses equipamentos que estão sendo entregues hoje, com certeza vão favorecer muito a nossa agricultura, o nosso homem do campo, que precisa de apoio e de ajuda. Quando se dão as mãos Governo do Estado, Governo Federal e municípios, por meio dos nossos parlamentares, o maranhense é que sai ganhando”, declarou Honaiser.

Cidades beneficiadas

São Luís Gonzaga, Amarante, Montes Altos, Barra do Corda, Fortaleza dos Nogueiras, São Mateus e Pastos Bons são as cidades beneficiadas na entrega de maquinários desta segunda-feira, que reúne patrulhas agrícolas mecanizadas, pás carregadeiras, tanques de resfriamento de leite, caixas d’água, baldes de ordenha e vasilhames de leite.

Já foram distribuídos equipamentos para Lago da Pedra, São João dos Patos, São Raimundo do Doca Bezerra, Anapurus, Tufilândia, Formosa da Serra Negra, João Lisboa e Igarapé Grande. Para contemplar o total de 46 cidades, a entrega das máquinas será realizada em três etapas, em benefício a centenas de pequenos produtores.

Os insumos foram adquiridos pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com recursos de aproximadamente R$ 7 milhões oriundos de emenda individual do deputado Weverton Rocha.