“Estamos trabalhando com muita convicção, seriedade e transparência”, declara governador Flávio Dino

“Estamos trabalhando com muita convicção, seriedade, transparência e ficha limpa, voltado para o social, que nos rendeu o posto de segundo maior índice do Brasil de cumprimento dos compromissos de campanha. Estamos buscando melhorar e aprimorar”, enfatizou o governador Flávio Dino, em entrevista ao radialista Rogério Silva, no programa Pan News Manhã, da Jovem Pan São Luís, desta -feira (9).

O governador se referiu à divulgação de pesquisa do site G1, das organizações Globo, avaliando todos os governadores do Brasil. Na entrevista, Flávio Dino destacou as obras entregues, como hospitais, rodovias e escolas; respondeu aos questionamentos dos ouvintes nas áreas da educação, saúde, infraestrutura e segurança pública; e fez breve avaliação dos mil dias de governo.

Ele destacou que apesar da recessão, o estado tem avançado em várias áreas: o Maranhão tem a oitava maior taxa de crescimento do país saindo do último lugar; em transparência o Maranhão tinha nota zero e agora tem nota 10; em investimentos, o estado saiu dos últimos lugares para uma classificação crescente. “Esse é nosso grande esforço para que todos possam trabalhar e o estado se desenvolver sempre com foco no social, nos mais humildes. E sempre trabalhar para mudar o modelo político errado que existia”, reforçou o governador.

Ao começar a entrevista, Flávio Dino ressaltou que o governo ainda está em andamento e até a sua conclusão, em dezembro de 2018, muitas outras ações serão concretizadas. Ele enumerou uma série de conquistas já alcançadas como a melhoria na prestação do transporte público com a criação do Cartão Universitário que garante gratuidade para viagens interestaduais; ações de mobilidade urbana com o Travessia, para transporte gratuito de pessoas com deficiência; linha de ferry boat Ribamar-Icatu, que está na fase de captação da empresa; dentre inúmeras outras ações.

Esporte

O governador pontuou as políticas estaduais de apoio a todos as modalidades esportivas, independentemente de sua estrutura, sendo profissional ou amador. “Temos nos esforçado muito para ajudar todos os times. Instituímos uma política de financiamento do futebol, para todos os times, sejam em competições locais ou nacionais. E o mesmo para outras modalidades esportivas”, enfatizou.

Infraestrutura

O programa Mais Asfalto foi elogiado pelos ouvintes que solicitaram obras em suas localidades. O governador frisou que está é uma ação de apoio aos municípios, o que não ocorria antes. “O governo tem também suas demandas com as estradas estaduais, mas temos ajudado mais de 170 prefeituras maranhenses com o programa. Às vezes diminuímos o ritmo de recuperação de MAs em benefício de cidades que não têm condições de manter suas vias”, explicou. Flávio Dino citou como exemplo a recuperação de ruas e avenidas na Cidade Olímpica e bairros do entorno. Em questionamento de ouvinte sobre as condições da MA-203 e MA-204, Flávio Dino informou que as duas receberão serviços de recuperação, como já está ocorrendo na MA-201, na Estrada de Ribamar, e na MA-202, na Maioba. “Todas as MAs da Ilha de São Luís estavam abandonadas e destruídas quando assumimos. Estamos recuperando estas estradas e garantindo o melhor fluxo de trânsito”, afirmou.

Educação

Na educação, o governador destacou os programas Escola Digna e Bolsa Escola; oportunidades de intercâmbio para mais de 230 estudantes com o Cidadão do Mundo; duplicação de bolsas de iniciação e ampliação das vagas nas universidades; programa de formação e ações de valorização de educadores com ações como a concessão de mais de 20 mil progressões e promoções aos professores e o alcance da marca de segundo maior salário do país a esta categoria de 40 horas. Lembrou ainda os esforços para manter o pagamento de salários em dia de todos os servidores.

Saúde

Flávio Dino frisou o avanço da descentralização dos atendimentos a partir da construção de hospitais de alta complexidade. Ele citou a implantação de uma unidade na Baixada Maranhense, em Pinheiro, que contempla a cidade e diversos municípios da região. Sete hospitais de grande porte já foram inaugurados em menos de três anos. Nesta ça-feira, será inaugurado mais uma importante unidade, o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, com 44 leitos e serviços cirúrgicos, em São Luís. Outro exemplo citado foi a construção do Ninar, para atender crianças com microcefalia, macrocefalia e hidrocefalia que já se tornou referência neste atendimento especializado. “Isso é fruto de uma administração correta e aplicação do dinheiro público e assim vamos corrigindo erros encontrados em todas as áreas, de décadas”, enfatizou.

Segurança

Na participação dos ouvintes, Flávio Dino respondeu a questões sobre o seletivo da Segurança, destacando que este é o melhor efetivo policial da história do Maranhão, com mais de 12 mil policiais e ele anunciou edital para o Corpo de Bombeiros. “Esses certames somam para a geração de vagas no mercado de trabalho. Ampliamos o número de funcionários públicos em áreas importantes como a Segurança e temos feitos concursos e seletivos em todas as áreas. Priorizamos a Polícia Militar dada a demanda”, disse.

Saneamento Básico

O governador lembrou a melhora do sistema de saneamento básico com a retirada de quase 80 pontos de esgoto in natura da Lagoa da Jansen e investimentos para recuperar a balneabilidade das praias. “Vamos prosseguir com o trabalho de recuperação das praias e estamos recuperando Estações de Tratamento de Esgoto construindo elevatórias. São ações que impactam positivamente para o turismo, economia e lazer”, ressaltou o governador.