“Estamos onde jamais o Governo veio”, diz Flávio Dino ao entregar Escola Digna em povoado de Lago da Pedra

Além da série de obras entregues e anunciadas pelo governador Flávio Dino no município de Lago da Pedra, a inauguração de duas Escolas Dignas encheu os moradores de alegria. O povoado de Centro do Chagas recebeu pela primeira vez a visita do Governo do Estado.

“Estamos onde jamais o Governo do Maranhão veio. Estamos aqui pela primeira vez trazendo uma ação, uma política pública justa, aquela que decide o destino de gerações, a educação”, destacou Flávio Dino.

Na sede do município, o governador apresentou o cronograma de serviços do programa Mais Asfalto, o que marcou o início das obras para recuperação das vias urbanas em apoio à prefeitura da cidade. Também foi apresentada a estrutura do VIVA para que a população tenha opção de lazer e interação.

A segunda Escola Digna inaugurada na cidade nesta segunda-feira foi no povoado de Centro dos Colados.

Houve, ainda, o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em que a Prefeitura irá adquirir alimentos da agricultura familiar para distribuição a famílias em vulnerabilidade social, e a entrega de títulos de terra para 14 famílias, política do Governo do Maranhão realizada por meio do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma).

“É uma parceria entre prefeitura e governo que tem sido melhor do que o esperado. É um governo que não fez diferença de política partidária, simplesmente chegou nos ajudando e a gente recebe com alegria”, afirmou o prefeito de Lago da Pedra, Laércio Arruda.



Escola Digna

Na Escola Digna entregue pelo governador e que substituiu a antiga construção de taipa no povoado de Centro do Chagas, funcionará a Unidade Integrada João Dias Napoleão, a qual beneficiará diretamente 56 alunos, um investimento de longo prazo no Maranhão.

Ainda nesta segunda-feira, o governador já tinha entregue uma Escola Digna em Vitorino Freire. “O programa Escola Digna é acima de tudo para o futuro. Serão cinco entregas apenas nesta semana, transformando a realidade, elevando a autoestima dos professores e estudantes, e, acima de tudo transformando vidas, o grande objetivo deste governo”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

Para pais e estudantes que agora conhecem uma nova realidade, a escola é de fato uma mudança, impossível até de comparar com a situação anterior, como afirmou Maria da Conceição da Silva, mãe de Maysa e Mynara, que estudarão na nova escola: “As crianças ficavam todas apertadas, banheiro não tinha mais. As professoras carregavam água para as crianças beberem, tinha dia que as águas estavam até sujas. Não tem nem como fazer comparação com essa escola aqui”.

Dona Maria considera a nova escola um estímulo à educação das filhas. “Pra gente que é mãe, é uma felicidade grande, imagina para eles que vão estar estudando. Antes era difícil. Agora é só o paraíso, bom demais. Só felicidade!”.

Em Centro dos Colados, foi construída a escola que abrigará a Unidade Integrada Adalgisa Oliveira Silva, com duas salas e agregando 42 estudantes. Para cada prédio foram investidos mais de R$ 388 mil, e, com todo o Escola Digna, mais de 600 prédios escolares já foram beneficiados com completas reformas, reconstruções e construções.