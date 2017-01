Estado e Prefeitura dialogam para fortalecer a política de igualdade racial em São Luís

Dialogar sobre a política de igualdade racial na perspectiva do fortalecimento da gestão local foi o objetivo do encontro entre o secretário de igualdade racial, Gerson Pinheiro, e o prefeito da Capital maranhense, Edvaldo Holanda, no Palácio La Ravardière, sede da prefeitura municipal.

Na reunião, que é continuidade de encontros anteriores, o secretário Gerson Pinheiro fez uma exposição sobre a política de igualdade racial do governo do Estado, focando nos projetos e ações voltados para a população negra de São Luís, como o Centro de Referência em Igualdade Racial, que está sendo construído no bairro Fé em Deus e as ações de valorização e promoção da cultura negra e defesa das comunidades tradicionais de matriz africana.

Porém, o foco principal deste encontro foi o fortalecimento da gestão municipal da política de igualdade racial (PIR). Na capital, a PIR fica sob a responsabilidade da Coordenação de Direitos Humanos, Ações Afirmativas e Paz Social, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. A proposta discutida é implantar a estrutura da política na Prefeitura e reforçar a participação do município no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). Para isso, o prefeito Edvaldo Holanda garantiu dar as condições necessárias e disponibilizar equipe técnica para o funcionamento da estrutura.

“É importante formatarmos essa ação conjunta. As ações afirmativas precisam ser discutidas e pensadas considerando as demandas destas populações e estamos aqui estruturando um projeto amplo, que terá grande alcance social e vai garantir mais acesso do público a que se destina”, enfatizou o prefeito.

Presente à reunião, o vice-prefeito, Júlio Pinheiro, pontuou a importância do encontro para firmar a parceria com o governo do Estado e fortalecer a luta do povo. “Discutimos ideias em torno de projetos em comum e o resultado desta parceria promete muitas outras iniciativas. Quem vai ganhar é a população de São Luís e do Maranhão com o fortalecimento desses laços”, enfatizou Júlio Pinheiro.

Destacando a parceria com a prefeitura de São Luís, o secretário Gerson Pinheiro se mostrou animado com o resultado do encontro. “Discutimos as demandas da população negra da capital e dos movimentos sociais ligados à igualdade racial e mostramos as realizações da Secretaria em São Luís e o prefeito Edvaldo Holanda apontou na necessidade de aprimorar essa parceria com a prefeitura, com a implantação um órgão próprio para cuidar da gestão da PIR. É um avanço muito grande para o povo negro do Maranhão, em especial para a população negra da capital”.

Além da municipalização PIR, Pinheiro falou ainda da integração das ações da Seir com a gestão municipal da igualdade racial na agenda de eventos da pasta, como seminários e audiências públicas. “Vamos estimular esse envolvimento por meio de uma série de políticas afirmativas em comum que serão definidas a partir de um plano de trabalho conjunto”, destacou o secretário.