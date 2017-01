Estado do Maranhão é vencedor do Premio Brasil Hidroponia

O Estado do Maranhão foi vencedor do Premio Brasil Hidroponia, categoria Destaque Ação Social: Sistema de Aquaponia: Integração de Peixes e Hortaliças – Um incentivo às famílias maranhenses na melhoria do IDH – executado pelao Governo do Estado, em parceria com a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano e a Universidade Estadual do Maranhão.

Uma Iniciativa da Revista Hidroponia, o prêmio integra-se como ferramenta de promoção e incentivo às práticas técnicas e reconhecidamente sustentáveis nos planos econômico, administrativo, produtivo e ambiental. Uma ação pioneira que conta com o suporte do representativo grupo de Consultores Hidropônicos Avançados que apoiam a Revista Hidroponia.

A segunda edição do Prêmio Brasil Hidroponia obteve uma alta de 370% em participação de votos em relação à edição anterior. “O aumento da participação em relação à primeira edição, que já tinha sido muito significativa, indica o quanto esta ação uniu os profissionais do segmento. E isso nos motiva muito para os próximos prêmios”, destaca o diretor-geral da Revista Hidroponia, Roberto Luis Lange.

Ao todo, o Prêmio Brasil Hidroponia 2016 conta com 20 vencedores. São personalidades, lideranças, produtores, pesquisadores e fornecedores da cadeia hidropônica que fazem a diferença no setor e que receberam mais votos do público em suas respectivas categorias.

A votação ocorreu entre os dias 1° de novembro e 31 de dezembro de 2016, no site oficial do prêmio. O diretor-geral salientou a mobilização das hidroponias inscritas. Os vencedores receberão um certificado pela distinção e terão seus perfis apresentados em reportagem.

Sistema Aquaponia

Uma técnica que alia criação de peixes com o cultivo de hortaliças em água será aplicada em 30 municípios maranhenses como forma de incentivo à agricultura familiar. É o Projeto ‘Aquaponia’, iniciativa do Governo do Estado realizada pela Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (Uema).

O projeto vai beneficiar mil famílias em uma primeira fase, por meio de investimentos do Governo do Estado da ordem de R$ 576 mil. Os municípios favorecidos fazem parte do Plano ‘Mais IDH’. Nesses locais serão colocados em prática ações que elevarão o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A implantação da iniciativa está integrada ao Programa ‘Minha Casa Meu Maranhão’, como forma de gerar renda às famílias beneficiadas com unidades habitacionais populares.

“A importância deste prêmio está traduzida no desenvolvimento da equipe da secretaria das Cidades, do compromisso desta equipe com os programas sociais do governo no reconhecimento do projeto enquanto importante ferramenta em nosso projeto de geração de renda incluído no Plano de Ações mais IDH,”, declarou a secretária das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina.