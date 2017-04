Estádio Castelão recebe clássico entre Sampaio Corrêa e Maranhão, nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 12, o Estádio Castelão recebe o jogo entre o time do Sampaio Corrêa e Maranhão que movimenta o segundo turno do Campeonato Maranhense de Futebol, Série A, em São Luís.

O clássico, válido pela terceira rodada do campeonato, está previsto para começar às 20h15 (horário de Brasília). Os ingressos, inteira e meia, estarão disponíveis no dia do jogo, nas bilheterias do Castelão a partir das 9h.

Mais apoio ao esporte

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), apoia o Campeonato Maranhense de Futebol 2017 pela campanha ‘Futebol Maranhense Pela Paz’ por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A iniciativa é uma parceria do Governo do Estado com a Federação Maranhense de Futebol (FMF) e a Companhia Energética do Maranhão (Cemar).

Outros jogos do Campeonato Maranhense

Também na quarta-feira acontecem outros jogos, da primeira fase do segundo turno, pelo Maranhense: os times do Cordino e Santa Quitéria se enfrentam no estádio Leandrão às 15h45, na cidade de Barra do Corda. Já o Cavalo de Aço pega o Moto Club, na terceira rodada do campeonato, a partir das 20h15 no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz. Em São José de Ribamar o time da casa enfrenta o Americano – MA no Estádio Dário Santos, às 20h15.