“Essa Agritec é histórica”, diz Flávio Dino ao visitar feira e fazer entregas em São Raimundo das Mangabeiras

Um grande sucesso que vem ajudando a impulsionar o agronegócio e a agricultura familiar em todo o Maranhão. Foi assim que o governador Flavio Dino resumiu a Feira da Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec), que chegou à 15ª edição, desta vez no território Cerrado Sul, em São Raimundo das Mangabeiras.

“Essa Agritec é histórica na cidade”, disse Flávio Dino ao visitar a feira nesta quarta-feira (25) e se referir aos impactos positivos para a cadeia produtiva de toda a região. “É um grande sucesso porque reúne no mesmo local apoio à comercialização, crédito, financiamento, cursos, palestras, movimentos sociais. Com certeza isso vai representar um salto na produtividade”, acrescentou o governador.

Além de visitar a Agritec, o governador levou uma série de obras e investimentos para a cidade e região. Ele entregou, por exemplo, três Sistemas de Abastecimentos de Água para as comunidades Vale Verde, Vila Ceci e para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).

“Agora é nosso”

O governador também entregou título coletivo de terra, beneficiando 73 famílias do Povoado Mosquito, no município de Pastos Bons. “Isso representa muita coisa, brigamos 30 anos por esse título. Agora a gente pode trabalhar; agora é nosso”, diz Elesbão Barbosa, um dos beneficiados.

Flávio Dino ainda entregou 35 toneladas de sementes para o Cerrado Sul Maranhense, além de assinar atos para o fortalecimento da agricultura, como convênio de cooperação técnica com cooperativa local; e abertura de concessão de crédito aos produtores por entidades financeiras.

“Nós, agricultores, sonhamos ao longo de 40 anos que tivéssemos um governador como o senhor. É muito orgulho que eu tenho por esse governo”, disse Joaquim Souza, da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Econômica Solidária (Unicafes).

“Este é um importante espaço para os produtores, onde podem debater o cenário, se atualizar com as oportunidades de formação apresentadas e o mais importante, impulsionar suas culturas divulgando e comercializando”, destacou o secretário de Estado da Agricultura Familiar (SAF), Júlio César Mendonça, sobre o evento que reuniu produtores de 16 municípios do território Cerrado Sul do Estado.

A presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão (Agerp), Loroana Santana, explicou que o Governo está permanentemente em contato com os produtores. “A Agerp vem com nossos técnicos da regional da Balsas acompanhar esses agricultores familiares, no sentido de elevar cada vez mais a agricultura familiar maranhense”, disse.

A agricultora Antônia Barros afirmou que a Agritec “é mais uma oportunidade de vender os produtos com mais facilidade e com preço melhor”.

“Eu só tenho a agradecer ao nosso governador por este grande evento, porque eu tenho certeza que toda agricultura familiar da Região Sul maranhense vai sair ganhando com esse grande evento”, disse o prefeito de São Raimundo das Mangabeiras, Rodrigo Coelho.

Estrada e praça

Também foram autorizadas a construção de uma estrada vicinal de 30 quilômetros, interligando os Povoados Morro do Chapéu e Agrosserra, e a recuperação da MA-375 no trecho de 20 quilômetros até Sambaíba.

Além disso, foi assinado o documento para começar a praça de eventos, em parceria com a prefeitura. Será no mesmo local onde está sendo realizada a Agritec. O valor é de pouco mais de R$ 2,1 milhões.