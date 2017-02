Espigão Costeiro e Praça da Saudade recebem a folia do ‘Pré-Carnaval de Todos’ neste domingo (5)

O ‘Pré-Carnaval de Todos 2017’ ocorrerá em cinco pontos de São Luís, sendo um deles o Espigão Costeiro, localizado no bairro Ponta d’Areia, que receberá a folia pela primeira vez. Neste domingo (5), a partir das 18h, um dos mais belos cartões postais do Maranhão irá receber um repertório exclusivo de marchinhas carnavalescas, que serão interpretadas pelo cantor maranhense Djalma Chaves.

A festa que é uma iniciativa do Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís, com apoio cultural do Grupo Mateus, tem por objetivo atrair o público maranhense e os turistas para observar o pôr-do-sol ao som animado das tradicionais canções de carnaval, além de valorizar os espaços públicos de nossa cidade.

Também no domingo (5), haverá festa em outro ponto da cidade: na Praça da Saudade, no bairro Madre Deus. A primeira atração é o cantor e compositor maranhense Carlos Gomes, conhecido pelos sucessos ‘Este Pranto é Meu’, com Fafá de Belém e Fruta quente; ‘Passeio o Ferro na Velha’, com Genival Lacerda; ‘Cachangá’, com Rosa Reis, dentre outros sucessos. Logo em seguida entrará o Bloco Afro Aiyeye Maylo, o primeiro bloco afro do Maranhão fundado dentro de uma casa de matriz africana de rituais de voduns, orixás e encantaria.

Depois a folia fica por conta do bloco tradicional B – Os diplomados e pelo bloco tradicional A – Os Gladiadores, que terão uma hora para se apresentar e mostrar o que estão preparando para o carnaval. Em seguida, quem mostra todo o gingado é o tambor de crioula do Mestre Leonardo, que é reconhecido por introduzir o tambor de crioula em São Luís, sendo o primeiro mestre a levar o ritmo para fora do Maranhão, há trinta anos. Para fechar a festa com chave de ouro, haverá show de Nivaldo Santos com muito samba.

Pontos das Festas

Às quintas-feiras, as noites de festas irão ocorrer sempre no Canto da Cultura, localizado no Centro Histórico de São Luís. Já às sextas-feiras, a Praça Nauro Machado será tomada pelos foliões. Aos sábados, os pontos das brincadeiras serão na Praça dos Catraieiros, em frente à Casa do Maranhão; e a Praça da Lagoa, com programação voltada para a criançada. Já no domingo, os palcos das apresentações são o Espigão Costeiro, na Ponta d’Areia, e a tradicional Praça da Saudade, no bairro da Madre Deus.

Segurança

Para que os brincantes se sintam mais seguros, a Polícia Militar do Maranhão (PMMA) fez um amplo planejamento de estratégias de atuação durante o pré-carnaval. O policiamento será reforçado não apenas nos locais do evento, mas em pontos de ônibus e de acesso aos circuitos pré-carnavalescos, com policiamento a pé, motorizado, em viaturas e também com grupamentos a cavalo.