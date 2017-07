Espetáculos de teatro encantam cidadãos de Tuntum no ‘Mais Cultura e Turismo de Férias’

Na ça-feira (11), a cidade de Tuntum viveu uma noite inesquecível com a apresentação da comédia ‘Pão com Ovo’, da Cia Santa Ignorância, e do espetáculo ‘Sganarelle e o amor de Suzete’, da Companhia Cambalhotas. A programação faz parte do programa ‘Mais Cultura e Turismo de Férias’, realizado pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur).

A lojista Letícia Melo, 23 anos, acredita que a arte vai além do entretenimento e, por isso, é uma das melhores ferramentas de transformação de realidades e pensamento crítico. “A noite está perfeita. Eu nunca tinha visto algo assim antes, um teatro a céu aberto, é mágico porque você embarca na história deles e fica emocionado, se identifica quando percebe que está tudo interligado, do choro às risadas, acaba sendo alguém como você, ali no palco”, finaliza Letícia.

Para o ator Charles Júnior, que interpreta cinco personagens na peça ‘Pão com Ovo’ diz que quando está em cena é como se estivesse se apresentando pela primeira vez. “Quando subo no palco não existe mais Charles. Abro os olhos e faço a doação do meu corpo para todos os personagens. O ator só existe quando há 100% de entrega na arte. Criar a conexão entre mim, meus colegas e a plateia é o meu prazer e a minha função enquanto profissional”, afirma.

A turnê do Mais Cultura e Turismo Teatro continua sua jornada. Durante esta -feira (13), os espetáculos das Companhias Cambalhotas e Santa Ignorância estão sendo apresentados em Lago da Pedra e, nos dias seguintes, em mais sete cidades.