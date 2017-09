Esperantinópolis e Poção de Pedras recebem vias recuperadas pelo Mais Asfalto

Municípios do Médio Mearim estiveram em festa no último sábado (16) com a passagem do governador Flávio Dino, que na microrregião entregou vias recuperadas pelo Programa Mais Asfalto nos municípios de Esperantinópolis e Poção de Pedras.

Em Poção de Pedras, o programa de pavimentação contemplou trechos que ligam a cidade à MA-012, obra de mais R$ 30 milhões que está sendo realizada pelo Governo do Maranhão e vai interligar as regiões do Sertão Maranhense, Centro-Sul e Região do Médio Mearim.

“Esse é um apoio do Governo do Estado para que consigamos interligar todos esses municípios até Barra do Corda, um antigo sonho da população que agora está sendo construído”, disse Flávio Dino.

Em Esperantinópolis, foram recuperadas vias dos bairros Centro e São Sebastião, um apoio importante para as prefeituras em tempos de crise econômica, como destacou o prefeito Aluisinho.

“Temos tido apoio com o Mais Asfalto, com ambulância, viatura. São ações que, num momento como esse, são muito importantes para nossos municípios”, afirmou.

A população também reconheceu as vantagens do apoio. “Uma obra muito boa. Poção de Pedras estava precisando e o Governo do Maranhão nos proporcionou isso com esse asfalto”, disse a dona de casa Irlene Rodrigues, moradora do município.

O Programa

Em sua segunda fase, o Mais Asfalto beneficia 100 cidades em todo o Maranhão, por meio de investimentos de R$ 170 milhões do Governo do Estado.

O programa já restaurou 1.300 quilômetros de vias desde 2015. Agora, a prioridade são cidades que ainda não receberam pavimentação e as mais populosas, onde a demanda por serviços de infraestrutura é maior.