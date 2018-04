Escola Digna, salário recorde e ensino integral formam ciclo inédito na Educação do Maranhão

O aluno acorda e veste o uniforme recebido gratuitamente. Depois do café, embarca num ônibus escolar rumo à escola, também sem precisar gastar qualquer quantia. No colégio, ele tira da mochila os materiais comprados com um cartão que recebeu sem pagar nada. Quem dá aula para ele é um professor que tem o mais alto salário da rede pública estadual do Brasil.

Quando ele terminar o ensino fundamental, este mesmo aluno tem a oportunidade de cursar um ensino integral e profissionalizante em uma escola pública premiada internacionalmente. Depois disso, ele pode fazer o curso superior numa universidade pública de qualidade recém-criada.

Tudo isso é possível na rede pública estadual do Maranhão, que vive desde 2015 um ciclo inédito de investimentos. Antes, era impossível imaginar esse cenário descrito acima.

Veja abaixo algumas dessas ações inéditas na Educação maranhense:

Mais de 700 Escolas Dignas

O programa Escola Digna já construiu, reconstruiu e reformou mais de 700 colégios municipais e estaduais em todo o Estado. Muitos foram transformados do teto ao piso, com ar-condicionado e materiais novos. Trata-se do maior programa de recuperação e construção de escolas da história do Maranhão.

40 escolas de ensino integral

Até 2014, o Maranhão não tinha nenhuma escola integral na rede pública estadual. Isso mudou com a chegada do IEMA, que oferece ensino profissionalizante, e com os Centros Educa Mais, que dá uma formação muito mais completa para os estudantes do ensino médio regular. Juntos, IEMA e Educa Mais têm 40 escolas de ensino integral em todo o Maranhão.

Uniformes para todos os alunos da rede estadual

Pela primeira vez, todos os alunos da rede estadual receberam uniformes. Foram mais de 700 mil fardamentos em todo o Maranhão em 2017. E agora em 2018 a entrega já começou de novo. Todos os fardamentos são feitos no Maranhão, o que estimula a economia e cria empregos.

O maior salário para os professores do Brasil

O Maranhão paga o maior salário para professores em início de carreira com licenciatura plena e jornada de 40 horas semanais. São R$ 5.750,83. O reajuste de 30,35% em três anos foi acima da inflação. Além disso, mais de 22 mil professores receberam benefícios de progressões, titulações, estímulos e promoções na carreira.

Bolsa Escola ajuda mais de 1,2 milhão de alunos

Em três edições, o Bolsa Escola já entregou mais de 3 milhões de cartões para estudantes comprarem material escolar. São mais de R$ 150 milhões investidos nas crianças e nos adolescentes do Maranhão. Os alunos recebem um valor para fazer as compras nas lojas credenciadas. Com o cartão, os estudantes garantem caderno, caneta, livro e outros materiais.

80 ônibus escolares e 2 lanchas

De nada adianta ter escola e uniforme se os alunos não conseguem chegar às salas de aula. É por isso que o Governo do Maranhão vem entregando ônibus para transportar estudantes das zonas rurais e de difícil acesso. Duas lanchas também já estão em Cajari e Penalva para levar alunos que moram onde só dá para chegar de barco na época da cheia.

Uma nova universidade para o Maranhão

A UemaSul começou a funcionar em 2017, em Imperatriz (sede) e Açailândia, oferecendo uma nova opção de ensino superior público na região para 2 mil alunos. A universidade atende 22 municípios e preenche uma reivindicação antiga do Sul maranhense.