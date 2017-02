Equipe técnica da Funac participa de formação sobre Justiça Restaurativa e Construção de Paz

Assistentes sociais da coordenação dos programas socioeducativos (CPSE) e diretores de unidade da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), participaram do ‘Curso de Multiplicadores da Metodologia de Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz’, promovido pelo Instituto Terre des Hommes Brasil e Rede Maranhense de Justiça Juvenil, no período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.

A formação teve por intuito fortalecer as habilidades dos profissionais que já atuam no sistema socioeducativo para serem multiplicadores da prática restaurativa e, assim, capacitar outros profissionais na metodologia dos círculos de paz, com foco na resolução positiva de conflitos.

“Essa é uma metodologia que trabalha a cultura de paz, favorecendo a garantia de relações amistosas e respeitosas entre servidores e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, para a resolução de conflitos de forma positiva”, explicou a assistente social da CPSE, Alexandrina Abreu. “A atual gestão da Fundação tem como foco o paradigma restaurativo em contraposição à coerção, punição ou repressão e nisso essa metodologia é fundamental e ampara todo o trabalho”, complementou.

Rosilda De Brito, que também é assistente social da CPSE, afirmou que foi possível estabelecer uma conexão da teoria com a prática sobre o tema. “Ao longo da semana, tivemos um aprofundamento teórico e uma vivência sobre essa metodologia, trabalhando por meio dos círculos de resolução de conflitos e de diálogos, para aprofundar as nossas competências enquanto participantes para, futuramente, repassarmos esse conhecimento sobre círculos de paz”, destacou.

Além dos servidores da Funac, participaram também representantes do sistema de justiça juvenil. A próxima etapa para os participantes é a realização de formação sobre a temática, a partir do que foi partilhado no curso, com os demais servidores que atuam no sistema socioeducativo.