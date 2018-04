Equipe de Governo presta auxílio a famílias atingidas pelas chuvas em Tuntum

Um total de 1.343 pessoas foram afetadas pelas chuvas no município de Tuntum, segundo dados da Defesa Civil do Estado, repassados pela Prefeitura. As águas causaram danos em pelo menos 376 habitações, deixando as famílias desabrigadas. O Governo do Estado enviou equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em apoio aos moradores. Todos os atingidos foram transferidos a locais seguros em abrigos ou casas de familiares e recebem acolhimento das equipes.

O vice-governador Carlos Brandão esteve na cidade, neste sábado (14), para avaliar os problemas e acolher as solicitações. “Estivemos em outros municípios atingidos e conseguimos agilizar algumas demandas. O Governo está atento e acompanhando para resolver os problemas. Estamos junto com as prefeituras para identificação dos danos e prosseguirmos com as ações”, destacou Brandão.

O prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, elogiou o trabalho imediato do Governo do Estado em apoio à sua cidade e aos demais municípios afetados. “Estamos lutando, com o apoio do Governo, para recuperar nossa cidade e restaurar a vida das famílias afetadas. As famílias que sofreram já estão cadastradas para receberem a ajuda imediata e, portanto, muito em breve teremos nossa cidade recuperada”, disse. Tema destacou programas estaduais como o Mais Asfalto e o Cheque Minha Casa, que serão realizados para recuperar a cidade e ajudar as famílias.

Trabalhando em conjunto com as prefeituras, a Defesa Civil realiza levantamento da situação para definir as demandas prioritárias da população afetada. O trabalho inclui realocamento das populações desabrigadas, monitorando da situação de risco, dentre outras ações. Até o momento, 19 municípios estão na lista dos atingidos pelas chuvas.

“Temos conseguido prestar o devido apoio aos municípios que estão sofrendo com esta calamidade natural e, em alguns casos, no aguardo dos direcionamentos das prefeituras, para que nos solicite suas necessidades prioritárias. O efetivo está de prontidão e alerta para o chamado destas populações, com apoio do Governo, para que possamos cumprir mais esta missão de ajuda”, destaca o coordenador da Defesa Civil do Estado, capitão Izaac Matos.

Em Tuntum, as chuvas comprometeram as vias de acesso, o que dificulta o resgate. Nestes casos, o Governo atua com efetivo do Centro Tático Aéreo (CTA), que desde o início está de prontidão para agir nos municípios atingidos. Entre os mantimentos distribuídos às populações, dependendo da demanda, estão cestas básicas de alimentos, medicação e itens como roupas, colchonetes, filtros e água. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) também soma nas ações de apoio.

“Toda ajuda é bem vinda. Nossa situação é muito triste. Eu estou na casa da minha mãe, mas preciso de ajuda. O pouco que eu tinha perdi com essa chuva e a gente fica sem saber o que fazer. Eu fico grato pelo que estão fazendo por nós”, disse o autônomo Luís Rodrigues da Silva, 42 anos. Ele ficou desabrigado com a esposa e os cinco filhos e é um dos atendidos com o auxílio do Governo do Estado.

Para a dona de casa Márcia Ângela Pereira, 30 anos, a ajuda é mais um alento frente aos problemas causados pelas chuvas. “É uma ajuda grande. Vou poder comprar parte dos movéis que eu perdi. Foi muito prejuízo e, realmente, a gente não tem dinheiro para recomprar tudo isso. É a primeira vez que passo por isso e agora é recuperar e tocar a vida para frente”, disse ela.

Os municípios atingidos, até o momento, são Marajá do Sena, Pedreiras, Trizidela do Vale, Caxias, Lago dos Rodrigues, Presidente Vargas, Brejo, Bacabal, Imperatriz, São João do Sóter, Tuntum, Codó, Formosa da Serra Negra, São Luís Gonzaga,Rosário, Timbiras, Cantanhede, Nina Rodrigues e Paulino Neves. Equipes da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Maranhão (CEPDEC-MA) mantém reforço nas localidades. A equipe da CEPDEC-MA auxilia na condução das ações e gerenciamento de desastre.

Ajuda para as famílias

Reforçando as ações em apoio aos atingidos, o Governo do Estado está destinando recursos para compra de alimentos e outros mantimentos necessários. Os beneficiados são incluídos a partir de lista enviada pelas prefeituras ao Corpo de Bombeiros, que avaliam a situação individual e por domicílio. Com o valor, a pessoa adquire alimentos no comércio local e o Governo restitui ao comerciante.